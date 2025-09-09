Lượt trận thứ 3 bảng C, vòng loại U23 Châu Á 2026: Mưa bàn thắng trên sân Việt Trì

Chiều 9/9 trên sân vận động Việt Trì đã diễn ra lượt trận thi đấu thứ 3, bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 giữa hai đội U23 Singapore gặp U23 Bangladesh.

U23 Bangladesh giành chiến thắng giòn giã tại lượt trận thứ 3, bảng C

Trong khuôn khổ bảng C, U23 Singapore đã phải nhận thất bại với tỉ số tối thiểu trong cả hai lượt trận đầu tiên. Việc không tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2025 vào tháng 7 và chỉ có hai trận giao hữu trước vòng loại đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của đội bóng này.

Ở phía đối diện, U23 Bangladesh dù rất quyết tâm nhưng trình độ giữa họ với các đội bóng khác vẫn còn khoảng cách rõ rệt. Đội bóng này cũng đã trắng tay trong hai lượt trận đầu tiên.

Cuộc đối đầu với U23 Singapore sẽ là cơ hội để U23 Bangladesh tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Tính huống dẫn đến bàn thua thứ 3 của U23 Singapore

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, U23 Singapore đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối thủ. U23 Bangladesh vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự, thế nhưng thủ thành Mehdi Hasan Srabon đã nhiều lần lên tiếng với những pha cản phá xuất sắc. Cao trào đến ở phút 45+1, Mirajul Islam tung cú đá phạt hiểm hóc, tưởng chừng mở tỷ số, nhưng Srabon lại bay người hết cỡ cứu thua. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trọng tài nhắc nhở cầu thủ 2 đội sau pha va chạm

Bước sang hiệp 2, U23 Singapore tỏ rõ khát khao giành chiến thắng khi vùng lên tấn công nhằm khai thông thế bế tắc. Dẫu vậy, khi vẫn chưa thể phá lưới đối thủ, đại diện của Đông Nam Á lại bất ngờ nhận hai “gáo nước lạnh”.

Phút 70, từ cú sút xa không mấy nguy hiểm của Fahamedul Islam, thủ thành Aizil Yazid đã đổ người sai thời điểm, qua đó chấp nhận nhìn bóng đi vào lưới. 3 phút sau, từ pha phản công bên phía hành lang phải, Al-Amin bình tĩnh thực hiện liên tiếp những động tác giả trước khi dứt điểm hiểm hóc để nhân đôi cách biệt cho U23 Bangladesh.

Lần lượt ở các phút 80 và 82, Mohsin Ahmed và Shekh Morsalin thay nhau điền tên mình lên bảng tỷ số sau những pha phản công sắc nét của U23 Bangladesh.

Những phút còn lại, đoàn quân của HLV Firdaus Kassim tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn danh dự, thế nhưng họ chỉ có được pha lập công duy nhất của Khairin Nadim.

Chung cuộc, U23 Bangladesh giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 4-1 trước U23 Singapore, qua đó khép lại 3 lượt trận bảng C vòng loại U23 châu Á với 3 điểm. Trong khi đó, U23 Singapore đứng cuối bảng khi không có được điểm nào sau 3 thất bại.

Nhóm Phóng viên