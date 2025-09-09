Phú Thọ sẵn sàng tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026

Ở mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2025-2026, Phú Thọ sẽ tham dự 2 sân chơi là Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia V-League 2 và Cúp Quốc gia với CLB bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ. Điều này gạt bỏ đi những thông tin về việc Phú Thọ bỏ hạng Nhất.

Theo thông tin chính xác nhất được Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cập nhật. Ban đầu, Phú Thọ có ý định tiếp nhận CLB Hòa Bình vốn đang thi đấu ở Giải hạng Nhất, nhưng không có đủ kinh phí hoạt động mùa giải tới. Để đội bóng có kinh phí để hoạt động bền vững, tỉnh đã tìm một doanh nghiệp tài trợ chứ không sử dụng ngân sách địa phương. Nhưng khi đã tìm được một doanh nghiệp lớn và uy tín có đầu tư trên địa bàn tỉnh đứng ra tài trợ thì phía CLB Hòa Bình lại không còn giữ được sự thống nhất. Vì thế, Phú Thọ đã tìm một lực lượng phù hợp để thay thế, đó là CLB Gia Định. Đội bóng làm văn bản đến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin rút lui khỏi giải hạng Nhất là CLB Hòa Bình chứ không phải Phú Thọ, do trước đó, thủ tục chuyển giao và đăng ký với VPF chưa hoàn tất.

CLB Xuân Thiện Phú Thọ đang tích cực tập luyện ở Khu liên hợp TDTT tỉnh để chuẩn bị cho trận đấu gặp Ninh Bình FC ở Cúp Quốc gia 2025-2026.

Toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ của Gia Định đã di chuyển đến Phú Thọ vào 2h sáng ngày 9/9 để chuẩn bị cho trận ra quân ở Cúp Quốc gia gặp Ninh Bình. Đội sẽ thi đấu ở mùa giải 2025-2026 với cái tên Xuân Thiện Phú Thọ. Đội bóng sẽ sử dụng sân vận động Việt Trì làm sân nhà khi tham gia các giải đấu Quốc gia. Dẫn dắt đội đang là huấn luyện viên người Brazil Flavio Cruz- cựu huấn luyện viên trưởng của CLB Công an Hà Nội.

Mục tiêu của đội bóng được đặt ra là xây dựng đội theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp, chú trọng công tác đào tạo trẻ, phát triển bền vững và tạo nên bản sắc địa phương. Cổ vũ, thúc đẩy tình yêu bóng đá trong các tầng lớp nhân dân và quảng bá hình ảnh địa phương đến người hâm mộ cả nước thông qua bóng đá.

Huấn luyện viên Flavio Cruz- Người sẽ dẫn dắt Xuân Thiện Phú Thọ ở mùa giải năm nay.

Ngay chiều 9/9, CLB Xuân Thiện Phú Thọ đã bước vào tập luyện tại Khu Liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu ở Cup Quốc gia mùa giải 2025-2026 gặp CLB Ninh Bình vào ngày 13/9 trên sân vận động Việt Trì. Đây được đánh giá là thử thách khá khó cho thầy trò HLV Flavio Cruz vì Ninh Bình là đội bóng mạnh, đang dẫn đầu V-League sau 3 trận toàn thắng và có trong đội hình nhiều tên tuổi như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Trần Thành Trung...

Chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, ban huấn luyện và các cầu thủ đều cảm thấy hào hứng khi được cống hiến cho Đội bóng Đất Tổ.

Về lực lượng của CLB Phú Thọ với danh sách đã đăng ký tham dự hạng Nhất của Gia Định cũng có nhiều cái tên đáng chú ý như ngoại binh Jeferson Elias hay một số cầu thủ từng chơi cho CLB bóng đá Phú Thọ trước đây như Nguyễn Hoàng Duy, Dương Vũ Linh... Theo thông tin chúng tôi có được, vào ngày 10/9, đội bóng này sẽ có một trận giao hữu với lực lượng các cầu thủ CLB Hòa Bình, những cầu thủ Hòa Bình đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện sẽ được bổ sung vào đội hình của CLB Xuân Thiện Phú Thọ.

Ở giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2025-2026, sau khi Hòa Bình rút lui, sẽ còn 12 đội bóng tranh tài với 22 vòng đấu theo thể thức lượt đi, lượt về. Theo điều lệ đã được ban hành, sẽ có 2 suất lên chơi ở V-League 2 mùa giải 2026-2027.

Huy Trần