Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam: Ngôi đầu đổi chủ?

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự chú ý khi Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ chạm trán một đối thủ mạnh.

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu tại vòng 3 giải nữ VĐQG 2025. Sau hai vòng đấu, CLB nữ TP Hồ Chí Minh 1 đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm cùng hiệu số dương 8.

CLB nữ TP Hồ Chí Minh 1 dẫn đầu bảng xếp hạng với hai chiến thắng

CLB nữ TP.HCM 1 có trận mở màn ấn tượng khi giành chiến thắng 7-0 trước CLB nữ TP.HCM 2. Huỳnh Như cùng các đồng đội tiếp tục có chiến thắng 1-0 khi chạm trán Hà Nam ở vòng đấu trước.

Tại vòng 3, CLB nữ TP.HCM 1 sẽ chạm trán một đối thủ đầy khó chịu là Thái Nguyên, đội bóng vẫn giữ thành tích bất bại. Thái Nguyên liên tiếp có hai trận hoà khi gặp Than KSVN và Hà Nội. Người hâm mộ đánh giá Thái Nguyên hoàn toàn có thể cản bước chiến thắng của CLB nữ TP.HCM 1.

Trong khi đó, hai đội bóng đang đứng nhì và ba trong BXH giải nữ VĐQG 2025 là Hà Nội và Than KSVN sẽ chạm trán nhau. Đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ có lợi thế rất lớn khi tiếp tục bám đuổi CLB nữ TP.HCM 1 trên bảng xếp hạng, thậm chí có thể vươn lên dẫn đầu nếu Thái Nguyên giành chiến thắng.

Lịch thi đấu vòng 3 giải nữ VĐQG 2025:

13/9 15h30 Thái Nguyên – TP.HCM 1

13/9 16h00 Hà Nội – Than KSVN

14/9 16h00 Hà Nam – TP.HCM 2

Nguồn vov.vn


 Từ khóa: Lịch thi đấu bóng đá Tp Hồ Chí Minh Việt nam Tp hcm Thái nguyên Chiến thắng Ngôi đầu Bảng xếp hạng Người hâm mộ Hà nội
Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam
2025-09-09 22:32:00

baophutho.vn Trong trận đấu gặp đội U23 Yemen ở lượt trận thứ 3, Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã cống...

