Tiền vệ Phú Thọ góp công giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Chiều 15/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào trận bán kết SEA Games 33 gặp U22 Philippines trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có một chiến thắng đầy cảm xúc với sự góp công của một cầu thủ người Phú Thọ.

HLV Kim Sang Sik đã bố trí nhân sự trong đội hình xuất phát được cho là tốt nhất có thể. Có một sự thay đổi so với trận trước là tiền vệ người Phú Thọ Nguyễn Xuân Bắc được tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu thay Thái Sơn, bên cạnh những cái tên như Đình Bắc, Lê Viktor... Trận này, Xuân Bắc chơi tốt và thi đấu trọn vẹn cả trận, giúp hàng tiền vệ của Việt Nam kiểm soát trận đấu.

Người con Phú Thọ Nguyễn Xuân Bắc (bên phải) đã góp công trong chiến thắng của U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên khá bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Philippines. Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đưa ra một số sự thay đổi khi đưa những cái tên như Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân. Những sự thay đổi này đã phát huy tác dụng trước bức tường phòng ngự của Philippines. Phút thứ 89, từ quả tạt của Phi Hoàng, Văn Thuận tung cú đánh đầu cực nhanh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, Thanh Nhàn có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 trong sự vỡ òa của các cổ động viên. Chiến thắng 2-0 giúp U22 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games lần thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất.

Khoảnh khắc Lê Văn Thuận đánh đầu mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Kim Sang Sik của đội tuyển U22 Việt Nam tỏ ra rất hài lòng: "Chúng tôi rất vui khi hạ Philippines và giành vé vào chung kết. Tôi thật sự tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu tới cuối cùng, không bỏ cuộc. Với thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ Việt Nam trọn vẹn 100 điểm, thậm chí 120 điểm về cả sự chuẩn bị thể chất - tinh thần lẫn ý chí chiến đấu trận này."

HLV Kim Sang Sik đưa bóng đá Việt Nam vào trận chung kết thứ 3 trong năm 2025.

Ở trận đấu này đã có nhiều cổ động viên từ Việt Nam sang cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam. Trong số đó có cả những cổ động viên tới từ Đất Tổ Phú Thọ sẵn sàng truyền lửa cho đội tuyển. Anh Khổng Minh Thuận (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Tôi tới từ Đất Tổ Vua Hùng với mong muốn tiếp lửa cho thầy, trò HLV Kim Sang Sik. Các cầu thủ đã chơi đầy cảm xúc và cổ động viên chúng tôi đã cổ vũ rất hào hứng."

Anh Khổng Minh Thuận tới Bangkok cổ vũ cho U22 Việt Nam.

Với kết quả đó, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày 18/12 trên Sân vận động Rajamangala và sẽ có tấm huy chương vàng thứ 3 chỉ trong 6 năm nếu dành chiến thắng.

Huy Trần (từ Bangkok, Thái Lan)