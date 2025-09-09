U23 Việt Nam giành vé trực tiếp tới vòng chung kết U23 châu Á 2026

Tối 9/9 tại sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu cuối cùng bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Yemen. Dự và theo dõi trận đấu có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu, vận động viên, cổ động viên trên sân vận động Việt Trì thực hiện nghi lễ chào cờ trước trận đấu

Bước vào trận đấu này, cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều đã thể hiện sự vượt trội khi cùng có được 6 điểm tuyệt đối. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm trong tay lợi thế lớn, chỉ cần một kết quả hòa trong trận này, U23 Việt Nam sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng C cùng tấm vé trực tiếp tới vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, dù toàn thắng và không để thủng lưới, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm bởi số bàn thắng ghi được mới là 3, trong khi họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thành bàn. Đây là một điểm yếu cần được cải thiện sớm.

Các cầu thủ 2 đội thực hiện nghi lễ chào cờ

Ở chiều ngược lại, dù có được 6 điểm sau 2 trận đầu tiên nhưng U23 Yemen phải nhờ đến 2 quả penalty để chiến thắng trong ngày ra quân. Đội bóng này cũng phải rất chật vật và may mắn mới có được bàn thắng ở phút 90+4 trong trận thứ 2. Tuy vậy, U23 Yemen cũng đã có những sự điều chỉnh để có được kết quả tốt nhất trong trận thi đấu này.

U23 Việt Nam ra sân với chuỗi trận bất bại trên sân Việt Trì

Ra sân với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp và chưa từng thua trên sân Việt Trì, các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện lối chơi chủ động kiểm soát thế trận, trong khi đối thủ chọn lối chơi an toàn, tập trung phòng ngự.

Nhiều tình huống bóng uy hãm khung thành U23 Yemen khiến hàng thủ của đội bóng này rất vất vả chống đỡ. Trong đó, ngay phút thứ 7, Văn Khang có pha đá phát góc khó chịu, tuy nhiên đồng đội phía trong không thể tạo nên cú đánh đầu. Những phút sau đó, Văn Khang vẫn là điểm nhấn khi tạo ra một số tình huống dứt điểm, chuyền bóng gây nguy hiểm, tuy nhiên các cầu thủ U23 Việt Nam không tận dụng được cơ hội.

Cú ra chân của Thanh Nhàn mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu

Phía U23 Yemen cũng có một số tình huống phản công hiếm hoi, đáng chú ý nhất là cú sút ở phút 30, bóng đập chân Lý Đức và bay vọt xà ngang. HLV Kim Sang Sik đã có sự thay đổi rất sớm khi tung Văn Thuận, Đình Bắc vào sân thay cho Quốc Việt, Văn Khang. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

U23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối phương, sang hiệp 2, U23 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng vào lưới U23 Yemen. Xuất phát từ một tình huống ban bật ở giữa sân, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm U23 Yemen, trước khi tung ra cú sút đầy uy lực vào góc gần, hạ gục thủ môn đối phương. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trên 6000 cổ động viên tiếp lửa cho U23 Việt Nam

Thắng tối thiểu U23 Yemen, U23 Việt Nam chính thức vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng cùng thành tích toàn thắng, đồng thời trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên có vé đến Saudi Arabia vào năm tới.

HLV Kim Sang Sik và cầu thủ Thanh Nhàn tham dự họp báo sau trận đấu

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV AI Sunaini của U23 Yemen chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam và khẳng định, đây không phải trận đấu dễ dàng với U23 Yemen. Mặc dù để thua trận, ông cho biết bản thân hài lòng vì Yemen đã đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á.

HLV Kim Sang Sik của U23 Việt Nam chúc mừng toàn đội đã giành chiến thắng và chính thức giành vé vào thi đấu tại vòng chung kết. Ông gửi lời cảm ơn người hâm mộ tỉnh Phú Thọ đã đến sân vận động Việt Trì cổ vũ đội tuyển.

HLV Trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cho biết: Tại vòng loại này có 3 trận thi đấu chỉ trong 6 ngày gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ nên tôi đã có những phương án để dàn đều các cầu thủ trong từng trận đấu. Sau khi kết thúc 3 trận đấu tôi đã rút ra được một số điều cần cải thiện, đặc biệt, các cầu thủ cần bình tĩnh hơn khi dứt điểm. Tôi sẽ chuẩn bị cho đội tuyển hướng đến vòng chung kết tốt nhất. Tôi cũng mong sau vòng loại này, các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức khi trở về Câu lạc bộ. Chúng ta còn 2 tháng để chuẩn bị cho SEA Games và đây sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng.

Nhóm Phóng viên