Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

{title}
{publish}
{head}
Trong trận đấu gặp đội U23 Yemen ở lượt trận thứ 3, Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Với tuyệt phẩm của cầu thủ số 22 Thanh Nhàn, U23 Việt Nam vượt qua U23 Yemen với tỷ số 1-0, qua đó đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối.
Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tự hào hát Quốc ca trên SVĐ Việt Trì
Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Yemen ra sân ở lượt trận thứ 3
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 3
Hàng ngàn CĐV đến sân cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho đội U23 Việt Nam
Cầu thủ số 21 Phạm Minh Phúc đi bóng qua dàn hậu vệ của U23 Yemen
Pha bứt tốc của Khuất Văn Khang
Pha bóng của cầu thủ số 16 Nguyễn Nhật Minh
Thủ môn Trần Trung Kiên đã có pha cứu thua, giữ sạch lưới cho đội U23 Việt Nam
Cầu thủ số 22 Thanh Nhàn là người ghi được tuyệt phẩm giúp đội U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen
Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam
Lá đại kỳ được kéo lên khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng
Phương Thanh
Nhà vô địch thế giới 19 tuổi, Gukesh Dommaraju nối dài chuỗi phong độ tệ hại, khi thua Ediz Gurel ở vòng bảy, siêu giải cờ tiêu chuẩn Grand Swiss.
baophutho.vn Từ ngày 19 - 28/9, tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai tổ chức Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025.
baophutho.vn Ngày 11/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thư cảm ơn UBND tỉnh Phú Thọ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Phú Thọ và...
Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự chú ý khi Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ chạm trán một đối thủ mạnh.
Sự kiện LION Championship 26 sẽ chứng kiến màn ra mắt của nhà vô địch Muay Thái thế giới Trương Cao Minh Phát với đối thủ đến từ Ireland - Aaron Clarke trong thể thức MMA...
baophutho.vn Sau 12 ngày thi đấu sôi nổi, tối 10/9 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Đảo đã diễn ra trận chung kết môn...
Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện Đông Nam Á có mặt ở vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2026 tại Arab Saudi.