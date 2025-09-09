Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Trong trận đấu gặp đội U23 Yemen ở lượt trận thứ 3, Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Với tuyệt phẩm của cầu thủ số 22 Thanh Nhàn, U23 Việt Nam vượt qua U23 Yemen với tỷ số 1-0, qua đó đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối.

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tự hào hát Quốc ca trên SVĐ Việt Trì

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Yemen ra sân ở lượt trận thứ 3

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 3

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Hàng ngàn CĐV đến sân cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho đội U23 Việt Nam

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Cầu thủ số 21 Phạm Minh Phúc đi bóng qua dàn hậu vệ của U23 Yemen

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Pha bứt tốc của Khuất Văn Khang

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Pha bóng của cầu thủ số 16 Nguyễn Nhật Minh

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Thủ môn Trần Trung Kiên đã có pha cứu thua, giữ sạch lưới cho đội U23 Việt Nam

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Cầu thủ số 22 Thanh Nhàn là người ghi được tuyệt phẩm giúp đội U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam

Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Lá đại kỳ được kéo lên khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng U23 Việt Nam Vck U23 châu Á Giải bóng đá Người hâm mộ Bóng đá nam Tuyệt phẩm Yemen Cống hiến Khán giả Trận đấu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long