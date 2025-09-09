Những pha bóng đẹp của đội U23 Việt Nam

Trong trận đấu gặp đội U23 Yemen ở lượt trận thứ 3, Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Với tuyệt phẩm của cầu thủ số 22 Thanh Nhàn, U23 Việt Nam vượt qua U23 Yemen với tỷ số 1-0, qua đó đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối.

Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tự hào hát Quốc ca trên SVĐ Việt Trì

Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Yemen ra sân ở lượt trận thứ 3

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 3

Hàng ngàn CĐV đến sân cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho đội U23 Việt Nam

Cầu thủ số 21 Phạm Minh Phúc đi bóng qua dàn hậu vệ của U23 Yemen

Pha bứt tốc của Khuất Văn Khang

Pha bóng của cầu thủ số 16 Nguyễn Nhật Minh

Thủ môn Trần Trung Kiên đã có pha cứu thua, giữ sạch lưới cho đội U23 Việt Nam

Cầu thủ số 22 Thanh Nhàn là người ghi được tuyệt phẩm giúp đội U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen

Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam

Lá đại kỳ được kéo lên khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng

Phương Thanh