Xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế

Việc sáp nhập Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, kết nối ba tỉnh liền kề, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Sự gắn kết giữa đồng bằng công nghiệp - trung du lịch sử - miền núi sinh thái với trái tim là Đất Tổ linh thiêng đang mở ra nhiều cơ hội để Phú Thọ phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Đặc biệt là từng bước phát huy lợi thế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Thênh thang đường về Phú Thọ

Thực hiện đột phá chiến lược quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước sáp nhập, cả 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đều ưu tiên nguồn lực đầu tư, xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cụ thể, tỉnh Phú Thọ cũ có 20 dự án giao thông quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đến nay, đã có 17/20 dự án hoàn thành và cơ bản hoàn thành như: Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C từ Phú Thọ đi Yên Bái; cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ... Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã giành 19.526 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông đường bộ. Điểm nhấn là hoàn thành đưa vào sử dụng cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô nối đôi bờ Vĩnh Phúc - Phú Thọ và cầu vượt đường sắt trên đường Nguyễn Tất Thành. Với phương châm “giao thông đi trước mở đường”, tỉnh Hòa Bình cũ xác định ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông để tạo tiền đề phát triển KT-XH. Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án công trình giao thông trọng điểm để từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch như đường nối thành phố Hòa Bình - Kim Bôi, đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, đường 433, đường 450, đường 436, đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1)... Hiện nay, tỷ lệ bê tông hóa, nhựa hóa của các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị của tỉnh đạt 100%.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh sẵn sàng cho việc tổ chức các sự kiện của quốc gia và quốc tế

Trên địa bàn tỉnh hiện có 30.721 km đường bộ. Trong đó có 130,3km đường cao tốc, gồm cao tốc Nội Bài - Lào Cai (101,4km), cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (28,9km) và 973,2 km quốc lộ. Về giao thông đường thủy, Phú Thọ có 678km đường thủy nội địa, trong đó có 369 km đường thủy nội địa Trung ương, 309 km đường thủy nội địa địa phương với 55 bến thuỷ nội địa đang hoạt động. Bên cạnh đó, Phú Thọ còn có tuyến đường sắt cấp Quốc gia Hà Nội - Lào Cai đi qua dài 112,93km với 13 nhà ga. Hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, rộng khắp đã kết nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội, vùng Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rộng lớn.

Hiện nay, hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ như: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì; mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình... góp phần đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng giao thông cho tỉnh Phú Thọ.

Giao thông đã mở đường, mọi ngả đường dẫn về Phú Thọ đã thênh thang. Đây chính là “điểm cộng” quan trọng để Phú Thọ xứng đáng được chọn lựa là nơi tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Điểm đến xứng tầm cho các sự kiện quốc gia, quốc tế

Trung tuần tháng 8 vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khánh thành Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - công trình trọng điểm tiêu biểu của người dân vùng Đất Tổ Hùng Vương. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên tới gần 426 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng gần 18.000 m2. Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh có sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi; nội thất được đầu tư hiện đại, đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và nhiều phòng chức năng phục vụ biểu diễn, tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh không chỉ tạo nên một điểm nhấn kiến trúc hiện đại mà còn là không gian văn hóa xứng tầm, đáp ứng sự mong đợi của nhiều thế hệ cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Công trình được xây dựng là một bước đi quan trọng để hiện thực mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh xứng đáng là một sân khấu đẳng cấp dành cho các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao của Nhân dân; một điểm đến văn hóa - du lịch không thể thiếu trong hành trình về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Sau sáp nhập, không gian mở rộng, lợi thế, hạ tầng của cả 3 tỉnh tạo nên tiềm lực mạnh mẽ cho tỉnh mới. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 2 khu du lịch quốc gia là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Khu du lịch Tam Đảo. Khu du lịch Hồ Hòa Bình hiện đã đạt tiêu chí của khu du lịch quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 buồng, phòng; trong đó có 182 khách sạn, 9 khách sạn từ 4 - 5 sao. Đặc biệt, năm 2022, Khu du lịch Tam Đảo đã được Tổ chức Word Travel Awards vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 94 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành (15 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế, 79 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành nội địa). Cùng với đó là nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo bài bản, đã có kinh nghiệm sẵn sàng cho việc tổ chức sự kiện chính trị cũng như lễ tân, hậu cần, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh giao thông đồng bộ, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào, Phú Thọ còn là mảnh đất của văn hóa và di tích. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.778 di tích, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích cấp quốc gia; có 6 bảo vật quốc gia cùng hàng nghìn di vật, cổ vật. Tỉnh Phú Thọ có gần 2.000 di sản phi vật thể, trong đó, có 5 di sản được UNESCO ghi danh; 41 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những giá trị quý giá đặc biệt về văn hóa giúp Phú Thọ là lựa chọn phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, giao lưu văn hóa, hội thảo...

Khẳng định uy tín, kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc gia, quốc tế

Giáp ranh với Hà Nội, giao thông thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn, trước sáp nhập, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đã nhiều lần được lựa chọn là địa điểm tổ chức các giải đấu thể thao quốc gia và quốc tế. Sau sáp nhập, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn được hội tụ khiến cho thương hiệu “Phú Thọ” càng trở nên lớn mạnh và uy tín.

Với hạ tầng đạt chuẩn, gần Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc cũ được biết đến là địa điểm quen thuộc để tổ chức các giải bóng chuyền, giải Marathon trong nước và quốc tế. Sau sáp nhập, đầu tháng 7 vừa qua, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Vĩnh Phúc tiếp tục được chọn lựa để tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025. Giải đấu thu hút sự tham gia của 8 đội bóng đến từ Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines... Tiếp đó, ngày 16/8, tại Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải đã diễn ra thành công Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025 quy tụ hơn 7.000 runner đến từ 8 quốc gia, tranh tài ở 3 cự ly. Những cung đường chạy được thiết kế xuyên qua rừng thông xanh mướt, ven mặt hồ thơ mộng và sát chân các công trình kiến trúc độc đáo tạo nên ấn tượng đặc biệt, khó quên cho các vận động viên.

Nếu như thế mạnh tổ chức giải đấu của khu vực Vĩnh Phúc cũ là bóng chuyền và Marathon thì khu vực trung tâm Phú Thọ là bóng đá. Sân vận động Việt Trì với sức chứa 20.000 chỗ ngồi sau nhiều lần nâng cấp và cải tạo đã trở thành một trong những sân vận động hiện đại nhất khu vực. Việc di chuyển đến sân cũng dễ dàng khi chỉ cách sân bay Nội Bài dưới 1 giờ di chuyển bằng ô tô. Sân đấu này được đánh giá là có mặt cỏ chất lượng, hệ thống đèn chiếu sáng, bảng điện tử, phòng chức năng... đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Trên Sân vận động Việt Trì đã tổ chức thành công nhiều giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế. Trong đó nổi bật là môn bóng đá nam ở SEA Games 31 và Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 cùng rất nhiều giải đấu vòng loại Châu Á ở các cấp độ bóng trẻ khác nhau như U17, U20, U23... Liên tục trong 2 tháng gần đây, Sân vận động Việt Trì được chọn để tổ chức vòng bảng, Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á ASEAN MSIG Serenity Cup 2025 và vòng loại giải bóng đá U23 Châu Á 2026.

Ở phía Nam của tỉnh, khu vực Hòa Bình cũ đã nhiều lần được lựa chọn để tổ chức các giải đua xe đạp trong nước và quốc tế. Tỉnh đã đầu tư hạ tầng, nổi bật nhất là hệ thống đường đua địa hình dài 7km cùng các tuyến đường trường đạt chuẩn để tổ chức thành công bộ môn xe đạp trong SEA Games 31 năm 2022. Hằng năm, Hòa Bình cũng thường xuyên được chọn lựa để đăng cai tổ chức giải Vô địch xe đạp phong trào toàn quốc, Giải vô địch xe đạp địa hình phong trào toàn quốc... Từ ngày 18 - 28/8 vừa qua, tại đây đã diễn ra thành công Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 với sự tham gia của 15 đoàn VĐV thuộc các tỉnh thành như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, An Giang, Đồng Tháp, Quân đội... Hàng loạt sự kiện thể thao quy mô toàn quốc và quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh sau 2 tháng sáp nhập đã khẳng định uy tín, thế mạnh của Phú Thọ trong việc tổ chức sự kiện thể thao nói riêng, tổ chức sự kiện nói chung.

Giao thông đã mở đường, hạ tầng đã hoàn thiện, kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định, đặc biệt, với vị thế Đất Tổ linh thiêng, cội nguồn dân tộc, Phú Thọ đã sẵn sàng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của quốc gia và quốc tế.

Dương Liễu