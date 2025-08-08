Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô, số lượng đơn vị tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Ban tổ chức, Hội đồng cố vấn, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các trường tham gia Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh đạt Huy Chương Vàng

Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 có sự tham gia của 31 trường THPT chuyên và không chuyên đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 17 trường là thành viên chính thức, 14 trường là quan sát viên với tổng số trên 600 cán bộ, giáo viên và gần 1.600 học sinh tham gia các hoạt động như: Thi Olympic 11 môn văn hóa; hội thảo cán bộ quản lý, sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên tham gia Trại hè; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa - thể thao, tham quan, học tập đối với cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh các trường thành viên. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi Robotics được tổ chức với sự tham gia của 120 học sinh thuộc 24 đội thi đến từ 20 trường.

Ban tổ chức trao Chứng nhận cho các học sinh đạt Huy chương Vàng môn Toán

Ban tổ chức trao Chứng nhận cho các học sinh đạt Huy chương Vàng môn Vật lý

Ban tổ chức trao Chứng nhận cho các học sinh đạt Huy chương Vàng môn Hóa học

Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, nội dung và nhân lực, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX năm 2025 đã diễn ra thành công, chuyên nghiệp, an toàn, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, chiều sâu, tầm vóc, sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục quốc gia. Qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt trong công tác đào tạo học sinh giỏi; đồng thời quảng bá vùng đất, con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ đến với các địa phương trong cả nước.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hùng Vương trao Cờ Luân lưu cho đơn vị đăng cai Trại hè Hùng Vương lần thứ XX

Tại chương trình bế mạc, ban tổ chức đã công bố giải, trao Huy chương Vàng và Chứng nhận cho các học sinh đạt thành tích cao; trao Cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai Trại hè Hùng Vương lần thứ XX.

Lê Hoàng