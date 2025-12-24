Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Sáng ngày 24/12, tại Trường Tiểu học Liên Minh, Phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học, năm học 2025-2026.

Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Đại diện Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao quà cho 7 đội thi tham gia hội thi

Hội thi có sự tham gia của các đội thi mang tên: Văn Lang, Lá Cọ, Âu Lạc, Đầm Vạc, Kim Ngọc, Hạnh Phúc và Sơn Thủy, được tuyển chọn những học sinh xuất sắc từ trường tiểu học đại diện cho 7 cụm thi tương ứng với 32 cụm chuyên môn trong toàn tỉnh. Các thí sinh sẽ tranh tài ở 3 phần thi: Kiến thức, Vẽ tranh, Chào hỏi và năng khiếu với chủ đề an toàn giao thông, thể hiện sự hiểu biết, sáng tạo và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Các thí sinh tranh tài ở phần thi Kiến thức

Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Các thí sinh hào hứng tham gia phần thi vẽ tranh

Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Tiết mục đặc sắc có ý nghĩa lan tỏa thông điệp giao thông tại phần thi chào hỏi và năng khiếu

Phát biểu tại hội thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh, đối với bậc tiểu học, việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ những năm đầu đến trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là trang bị kiến thức pháp luật, mà còn là quá trình xây dựng thói quen, nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho thế hệ tương lai.

Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Minh phát biểu tại hội thi

Hội thi năm nay không đơn thuần là một sân chơi bổ ích, mà còn là dịp để các em học sinh tiếp cận, hệ thống hóa kiến thức Luật Giao thông đường bộ một cách trực quan, sinh động; qua đó rèn luyện khả năng xử lý các tình huống thực tế, từng bước trở thành những “người tham gia giao thông thông thái”, góp phần lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Quang Minh đề nghị các nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể, đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên, bảo đảm việc học và thực hành kỹ năng không chỉ dừng lại ở hội thi, mà trở thành thói quen hằng ngày của mỗi học sinh.

Thu Hoài


Thu Hoài

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban An toàn Giao thông Hội thi giáo dục Kỹ năng trường Tiểu học Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ Đào tạo Toyota việt nam giao lưu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa của giáo dục vùng cao

Điểm tựa của giáo dục vùng cao
2025-12-25 06:53:00

baophutho.vn Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (PTDTNT THCS&THPT) Đà Bắc đã và...

Giữ vững chất lượng giáo dục

Giữ vững chất lượng giáo dục
2025-12-24 09:31:00

baophutho.vn Những năm gần đây, Trường THCS Thọ Sơn, phường Thanh Miếu luôn khẳng định vị thế là điểm sáng của giáo dục bậc THCS, với sự phát triển đồng đều...

Dấu ấn STEM Innovation Petrovietnam ở Phú Thọ

Dấu ấn STEM Innovation Petrovietnam ở Phú Thọ
2025-12-23 07:28:00

baophutho.vn Buổi chiều cuối tháng 11, trong không gian phòng học còn thơm mùi sơn mới của Trường THCS Hướng Đạo, những cánh tay học sinh rụt rè chạm vào...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long