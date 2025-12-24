Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học

Sáng ngày 24/12, tại Trường Tiểu học Liên Minh, Phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học, năm học 2025-2026.

Đại diện Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao quà cho 7 đội thi tham gia hội thi

Hội thi có sự tham gia của các đội thi mang tên: Văn Lang, Lá Cọ, Âu Lạc, Đầm Vạc, Kim Ngọc, Hạnh Phúc và Sơn Thủy, được tuyển chọn những học sinh xuất sắc từ trường tiểu học đại diện cho 7 cụm thi tương ứng với 32 cụm chuyên môn trong toàn tỉnh. Các thí sinh sẽ tranh tài ở 3 phần thi: Kiến thức, Vẽ tranh, Chào hỏi và năng khiếu với chủ đề an toàn giao thông, thể hiện sự hiểu biết, sáng tạo và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Các thí sinh tranh tài ở phần thi Kiến thức

Các thí sinh hào hứng tham gia phần thi vẽ tranh

Tiết mục đặc sắc có ý nghĩa lan tỏa thông điệp giao thông tại phần thi chào hỏi và năng khiếu

Phát biểu tại hội thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh, đối với bậc tiểu học, việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ những năm đầu đến trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là trang bị kiến thức pháp luật, mà còn là quá trình xây dựng thói quen, nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho thế hệ tương lai.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Minh phát biểu tại hội thi

Hội thi năm nay không đơn thuần là một sân chơi bổ ích, mà còn là dịp để các em học sinh tiếp cận, hệ thống hóa kiến thức Luật Giao thông đường bộ một cách trực quan, sinh động; qua đó rèn luyện khả năng xử lý các tình huống thực tế, từng bước trở thành những “người tham gia giao thông thông thái”, góp phần lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Quang Minh đề nghị các nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể, đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên, bảo đảm việc học và thực hành kỹ năng không chỉ dừng lại ở hội thi, mà trở thành thói quen hằng ngày của mỗi học sinh.

Thu Hoài