Gần 600 học sinh tham gia ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề: “Chúng em là Chiến sĩ”

Chiều ngày 22/12, hòa chung không khí trang trọng và tự hào kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,Trường Tiểu học Minh Phương, phường Nông Trang tổ chức chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Chúng em là chiến sĩ”.

Gần 600 học sinh đã được tuyên truyền về lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; giới thiệu những tấm gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nội dung được truyền đạt sinh động, gần gũi, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giảng dạy, trải nghiệm kỹ năng sống. Thông qua các hoạt động sinh động, gần gũi, các em học sinh đã được hóa thân thành những “chiến sĩ nhí”, học cách kỷ luật, đoàn kết, tự tin, yêu thương và biết ơn.

Chương trình ngoại khóa “Chúng em là chiến sĩ” để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và học sinh. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục kỹ năng sống bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức rèn luyện để trở thành những công dân tốt trong tương lai.

Hiền Mai