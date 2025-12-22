Gần 600 học sinh tham gia ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề: “Chúng em là Chiến sĩ”

{title}
{publish}
{head}
Chiều ngày 22/12, hòa chung không khí trang trọng và tự hào kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,Trường Tiểu học Minh Phương, phường Nông Trang tổ chức chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Chúng em là chiến sĩ”.
Học sinh tham gia ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề : “ Chúng em là Chiến sĩ” .
Gần 600 học sinh đã được tuyên truyền về lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; giới thiệu những tấm gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nội dung được truyền đạt sinh động, gần gũi, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giảng dạy, trải nghiệm kỹ năng sống. Thông qua các hoạt động sinh động, gần gũi, các em học sinh đã được hóa thân thành những “chiến sĩ nhí”, học cách kỷ luật, đoàn kết, tự tin, yêu thương và biết ơn.
Toàn cảnh chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề : “ Chúng em là Chiến sĩ” .
Chương trình ngoại khóa “Chúng em là chiến sĩ” để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và học sinh. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục kỹ năng sống bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức rèn luyện để trở thành những công dân tốt trong tương lai.
Hiền Mai
baophutho.vn Buổi chiều cuối tháng 11, trong không gian phòng học còn thơm mùi sơn mới của Trường THCS Hướng Đạo, những cánh tay học sinh rụt rè chạm vào...
baophutho.vn Công tác thu, chi trong trường học luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục...
baophutho.vn Gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất hình thành nhân cách của trẻ em. Đối với trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi), vai trò giáo dục...
baophutho.vn Chiều 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh các đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia...
baophutho.vn Ngày 21/12, tại Trường THPT Vũ Thê Lang, Hội Cựu giáo chức tỉnh (CGC) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Lâm thời lần thứ I năm 2025 để tổng kết...
baophutho.vn Từ ngày 19 - 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2025-2026.
baophutho.vn Vượt qua hơn 7.700 sản phẩm đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, “Giải pháp ứng dụng AI trong dạy học môn Toán lớp 2 qua ứng dụng Toán 2 –...