Minh bạch thu, chi trong trường học

Công tác thu, chi trong trường học luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành các hướng dẫn cụ thể về quản lý các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định này không chỉ bảo đảm quyền lợi của người học mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục công khai, minh bạch và đồng thuận.

Trường Tiểu học Cao Mại xây dựng môi trường giáo dục công khai, minh bạch.

Để đảm bảo việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của người dân, cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2025 - 2026 trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, từ năm học 2025 - 2026 thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định. Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 28/10/2025 của HĐND tỉnh và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân lực, tình hình thực tế của đơn vị, nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ tự nguyện của học sinh (không được ép buộc, học sinh sử dụng dịch vụ nào đóng phí dịch vụ đó) để lựa chọn dịch vụ tổ chức thực hiện trong nhà trường đảm bảo phù hợp với khả năng cung ứng của đơn vị. Cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác ngoài các khoản thu dịch vụ theo quy định của Nghị quyết. Thực hiện đúng nguyên tắc thu, chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản đảm bảo tính đúng, tính đủ bù đắp chi phí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục công lập phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định mức thu không vượt quá mức thu tối đa theo quy định tại Nghị quyết. Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung được ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị...

Nghị quyết số 32 được ban hành cùng với các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT là hành lang pháp lý quan trọng để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu, chi năm học 2025 - 2026 đảm bảo đúng quy định.

Tại Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao, cô giáo Hoàng Thị Chí - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường đã nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của tỉnh và đặc biệt là Nghị quyết số 32 của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch thu, chi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu thực tế của phụ huynh học sinh. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đều được xây dựng theo nguyên tắc thu đủ chi, không vượt quá mức thu tối đa theo quy định và được công khai để phụ huynh nắm rõ, tạo sự đồng thuận ngay từ đầu. Chúng tôi quán triệt tinh thần thực hiện hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc, không quy định mức đóng góp bình quân hay tối thiểu. Mọi nội dung vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ đều được công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Nhà trường xác định chỉ khi phụ huynh tin tưởng thì công tác xã hội hóa giáo dục mới đạt hiệu quả bền vững.

Đối với việc huy động vận động tài trợ, ủng hộ, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ; sử dụng các khoản tài trợ phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

Thầy giáo Trịnh Việt Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa cho biết: Nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tài trợ một cách bài bản, trong đó lập dự toán chi tiết từng nội dung, trình Sở GD&ĐT thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai. Việc vận động tài trợ được thực hiện đúng theo Thông tư số 16, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các khoản thu, chi và tài trợ đều phải được thông tin rõ ràng tới phụ huynh, giáo viên và học sinh; việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, hiệu quả. Khi làm tốt điều này, nhà trường sẽ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh và xã hội.

Việc thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu, chi trong trường học là yêu cầu bắt buộc và là thước đo trách nhiệm của mỗi cơ sở giáo dục. Khi các quy định được chấp hành nghiêm túc, các khoản thu được thực hiện đúng mục đích, đúng nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với điều kiện của phụ huynh học sinh, niềm tin của xã hội đối với ngành Giáo dục sẽ ngày càng được củng cố. Đây chính là nền tảng quan trọng để huy động hiệu quả các nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Hạnh Thúy