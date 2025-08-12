Bệnh viện Quân y 109 chuyển mình mạnh mẽ: “Chất lượng từ tâm, hiện đại từ tầm”

Với phương châm “Đổi mới để phục vụ tốt hơn,” Bệnh viện Quân y 109 đã và đang tạo ra những thay đổi mang tính tích cực, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Quân y 109 đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từ cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị y tế hiện đại cho đến phong cách phục vụ tận tình, chu đáo. Tất cả những nỗ lực này đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, thể hiện rõ nét qua quyết tâm thay đổi phong cách và thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ.

Ở tất cả các phòng, khoa, các y, bác sĩ luôn nỗ lực giữ thái độ niềm nở, đón tiếp và chăm sóc người bệnh như người thân.

“Bệnh viện không giấy, không tiền mặt” - bước tiến trong chuyển đổi số

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong lộ trình phát triển của Bệnh viện Quân y 109 là việc tích cực triển khai chuyển đổi số. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 109, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Chúng tôi đã tích cực cho cán bộ, công nhân viên tập huấn trên môi trường số trong suốt một năm qua và hiện đã đạt được hiệu quả rất tốt. Tháng 9 này, chúng tôi sẽ công bố bệnh án điện tử trên Cổng thông tin của Bộ Y tế và sẽ tiến tới xây dựng mô hình bệnh viện không sử dụng giấy tờ cũng như bệnh nhân không phải sử dụng tiền mặt. Tất cả các giao dịch sẽ được thực hiện qua môi trường số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, hòa cùng không khí phát triển chung của toàn quốc cũng như lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư trong quá trình đột phá phát triển công nghệ và chuyển đổi số trên cả nước.”

Với những bước đi này, Bệnh viện Quân y 109 không chỉ bắt kịp xu thế chung mà còn tạo ra sự tiện lợi tối đa cho người bệnh. Việc áp dụng bệnh án điện tử giúp hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, chính xác và dễ dàng tra cứu; đồng thời loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà. Mô hình thanh toán không tiền mặt không chỉ đảm bảo an toàn, minh bạch mà còn rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.

Chăm sóc người bệnh như người thân

Bên cạnh sự đầu tư về công nghệ, Bệnh viện Quân y 109 cũng đặc biệt chú trọng xây dựng hình ảnh người thầy thuốc quân y thân thiện, tận tâm. Ở tất cả các phòng, khoa, các y, bác sĩ luôn nỗ lực giữ thái độ niềm nở, đón tiếp và chăm sóc người bệnh như người thân. Mặc dù công việc chuyên môn hằng ngày bận rộn, vất vả, tinh thần “hết lòng vì người bệnh” vẫn được thể hiện từ những khâu nhỏ nhất: đăng ký khám, thanh toán viện phí, đến quá trình điều trị. Sự tận tâm, chu đáo này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Em Đỗ Ngọc Linh, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ câu chuyện về bà của mình: “Lúc mới vào đây, bà em được chuyển từ Bệnh viện 108 dưới Hà Nội về, bị nhiễm trùng máu và viêm màng não lao xương. Lúc đó, bà hôn mê không tỉnh táo. Nhưng về đây, các bác sĩ đã điều trị rất tận tình, bà em đã tỉnh táo lại và ăn uống được bình thường ạ.” Lời chia sẻ chân thành này là minh chứng rõ nét cho chất lượng điều trị và sự chăm sóc tận tâm tại Bệnh viện Quân y 109.

Sự tận tâm còn được thể hiện rõ trong việc phối hợp chuyên môn. Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Chủ nhiệm Khoa Tim, Thận, Khớp, Bệnh viện Quân y 109, cho biết: “Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã khám khảo sát, khai thác kỹ để đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp. Đối với những bệnh nhân nặng, tim mạch nặng, chúng tôi đã báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện và xin mời hội chẩn với các giáo sư đầu ngành về tim mạch để đưa ra những phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân.” Sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp này giúp người bệnh được tiếp cận những phương pháp điều trị tốt nhất, nâng cao khả năng phục hồi.

Với sự đổi mới toàn diện, cả về công nghệ và thái độ phục vụ, Bệnh viện Quân y 109 đang từng bước khẳng định vị thế là một địa chỉ y tế tin cậy. Hiện đại về kỹ thuật, tận tâm trong phục vụ - đây chính là những giá trị cốt lõi giúp bệnh viện tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, vì sức khỏe cộng đồng. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Bệnh viện Quân y 109 không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng bộ đội và Nhân dân.

Ngọc Thắng