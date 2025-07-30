Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cứu sống bệnh nhi suy hô hấp nặng

{title}
{publish}
{head}
Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc vừa cứu sống bệnh nhi 3 tháng tuổi suy hô hấp nặng do bệnh sởi biến chứng trắng toàn bộ phổi.
Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tận tình chăm sóc bệnh nhi N.T.M.
Trước đó, ngày 8/7, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tiếp nhận một bệnh nhi N.T.M, 3 tháng tuổi (xã Lập Thạch) với các triệu chứng sốt cao, khó thở... Khai thác dịch tễ bệnh viện được biết bố, mẹ trẻ vừa khỏi sốt phát ban. Trước yếu tố dịch tễ của gia đình, bệnh nhi đã được bác sĩ chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi sát cũng như tiên lượng những diễn biến bất thường có thể xẩy ra.
Chưa đầy 24h, tình trạng hô hấp của trẻ đột ngột diễn biến nặng, rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Trẻ được chẩn đoán viêm phổi - ARDS/sốc nhiễm khuẩn - sởi. ARDS là một thể viêm phổi tối cấp có tỷ lệ tử vong rất cao ở trẻ nhỏ nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời.
Trước tình trạng diễn biến rất nặng của ca bệnh, các bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương đặt máy thở cao tần HFO, truyền IVIG, phối hợp điều trị nội khoa tích cực, hồi sức chuyên sâu.
Cùng với đó, khoa nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương. Qua hội chẩn trực tuyến, phân tích chi tiết các chỉ số cận lâm sàng, đánh giá mức độ tổn thương phổi các bác sĩ đưa ra định hướng xử trí tối ưu.
Sau 8 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhi N.T.M đã vượt qua được nguy kịch, đã cai được thở máy cao tần HFO, chỉ số sinh tồn được cải thiện, oxy máu dần ổn định. Đến ngày thứ 17, trẻ tỉnh hoàn toàn, tự thở, bú tốt. Từ một bệnh nhi chỉ còn một vài phần trăm hy vọng sống, nay trẻ được xuất viện khỏe mạnh, an toàn, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Từ trường hợp của bệnh nhi N.T.M, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc khuyến cáo: Trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, rất dễ bị tổn thương nếu tiếp xúc với người lớn đang mắc bệnh truyền nhiễm như như sởi, cúm, COVID-19... Không để người lớn mắc bệnh truyền nhiễm tiếp xúc gần với trẻ, nhất là trong giai đoạn trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, bú kém, thở nhanh hoặc khó thở, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị chuyên sâu càng sớm càng tốt.
Trần Tỉnh
Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về nguy cơ dịch...
Muối là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng bạn có biết rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây hại cho sức khỏe?
Rau xanh và trái cây tươi là nhóm thực phẩm thiếu yếu trong chế độ ăn hằng ngày nhưng nhiều người còn băn khoăn chưa biết lượng rau quả nên ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ? 1. Lợi...
baophutho.vn Giữa hàng nghìn cơ sở y tế trên khắp cả nước, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã ghi tên mình vào bảng vàng khi xuất sắc đạt giải Ba...
baophutho.vn Một ca bệnh đặc biệt vừa được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tiếp nhận khiến nhiều người phải giật mình, bất an....
Vào mùa dứa, nhiều người có thói quen uống mỗi ngày một cốc nước ép dứa tươi vì tin rằng thức uống giải khát này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý một số tác dụng phụ của dứa.
Nuôi con bằng sữa mẹ là bản năng tự nhiên nhưng đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng đúng đắn để đảm bảo trẻ bú hiệu quả và mẹ không gặp khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng. Dưới...
Sữa mẹ không phải lúc nào cũng trắng đục như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe mẹ thông qua màu sữa mà mẹ không nên bỏ qua.
Dầu ăn là sản phẩm thông dụng nhưng không phải ai cũng biết cách bảo quản đúng. Nhiều người còn nghĩ dầu ăn khó ôi thiu, cứ còn hạn sử dụng là an toàn cho sức khỏe.
Cá là nguồn cung cấp protein phổ biến trong chế độ ăn. Cá rất giàu dinh dưỡng, ngon miệng và là một bổ sung dinh dưỡng lành mạnh. Vậy da cá có lợi cho sức khỏe không?
Nhiều người vẫn nghĩ uống sữa là cách tốt nhất để bổ sung canxi cho cơ thể. Thế nhưng thực tế, có không ít loại thực phẩm quen thuộc, dễ tìm trong bữa ăn hàng ngày lại chứa...
Chăm sóc dinh dưỡng đúng cách trong tuổi dậy thì không chỉ giúp trẻ phát triển tối ưu về thể chất mà còn đặt nền móng cho sức khỏe tâm lý và tinh thần. Do đó, việc định hướng...