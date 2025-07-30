Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cứu sống bệnh nhi suy hô hấp nặng

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc vừa cứu sống bệnh nhi 3 tháng tuổi suy hô hấp nặng do bệnh sởi biến chứng trắng toàn bộ phổi.

Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tận tình chăm sóc bệnh nhi N.T.M.

Trước đó, ngày 8/7, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tiếp nhận một bệnh nhi N.T.M, 3 tháng tuổi (xã Lập Thạch) với các triệu chứng sốt cao, khó thở... Khai thác dịch tễ bệnh viện được biết bố, mẹ trẻ vừa khỏi sốt phát ban. Trước yếu tố dịch tễ của gia đình, bệnh nhi đã được bác sĩ chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi sát cũng như tiên lượng những diễn biến bất thường có thể xẩy ra.

Chưa đầy 24h, tình trạng hô hấp của trẻ đột ngột diễn biến nặng, rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Trẻ được chẩn đoán viêm phổi - ARDS/sốc nhiễm khuẩn - sởi. ARDS là một thể viêm phổi tối cấp có tỷ lệ tử vong rất cao ở trẻ nhỏ nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời.

Trước tình trạng diễn biến rất nặng của ca bệnh, các bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương đặt máy thở cao tần HFO, truyền IVIG, phối hợp điều trị nội khoa tích cực, hồi sức chuyên sâu.

Cùng với đó, khoa nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương. Qua hội chẩn trực tuyến, phân tích chi tiết các chỉ số cận lâm sàng, đánh giá mức độ tổn thương phổi các bác sĩ đưa ra định hướng xử trí tối ưu.

Sau 8 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhi N.T.M đã vượt qua được nguy kịch, đã cai được thở máy cao tần HFO, chỉ số sinh tồn được cải thiện, oxy máu dần ổn định. Đến ngày thứ 17, trẻ tỉnh hoàn toàn, tự thở, bú tốt. Từ một bệnh nhi chỉ còn một vài phần trăm hy vọng sống, nay trẻ được xuất viện khỏe mạnh, an toàn, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Từ trường hợp của bệnh nhi N.T.M, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc khuyến cáo: Trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, rất dễ bị tổn thương nếu tiếp xúc với người lớn đang mắc bệnh truyền nhiễm như như sởi, cúm, COVID-19... Không để người lớn mắc bệnh truyền nhiễm tiếp xúc gần với trẻ, nhất là trong giai đoạn trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, bú kém, thở nhanh hoặc khó thở, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị chuyên sâu càng sớm càng tốt.

Trần Tỉnh