Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc cứu sống trẻ 3 tháng tuổi sốc phản vệ nặng do sữa công thức

Ngày 7/4, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp sốc phản vệ nặng ở trẻ nhỏ sau một tuần tích cực cứu chữa.

Bệnh nhi khi nhập viện trong tình trạng nổi ban đỏ toàn thân kèm theo biểu hiện môi tái, lơ mơ.

Bệnh nhi là bé gái 3 tháng tuổi, được gia đình đưa vào viện cấp cứu khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường khoảng 1 giờ sau khi uống sữa công thức. Theo người nhà, ban đầu trẻ nổi ban đỏ, sau đó tình trạng lan nhanh toàn thân kèm theo biểu hiện môi tái, lơ mơ.

Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán trẻ bị sốc phản vệ nặng do sữa công thức và tiến hành xử trí cấp cứu theo phác đồ. Trẻ được tiêm bắp adrenalin, truyền dịch duy trì và theo dõi sát.

Trong quá trình cấp cứu, siêu âm tim tại giường phát hiện trẻ rơi vào tình trạng suy tim cấp với buồng tim trái giãn, hở van hai lá trung tâm, chức năng tim suy giảm nghiêm trọng (EF chỉ còn 34%). Các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng suy tim tiến triển nhanh, chỉ số proBNP tăng trên 25.000.

Trước diễn biến nguy kịch, ê kíp điều trị đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy và sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc trợ tim, thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Các bác sĩ nhận định, nếu trẻ được đưa đến viện muộn chỉ vài phút, nguy cơ tử vong là rất cao.

Sau hơn 2 ngày thở máy và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, thoát sốc, chức năng tim dần hồi phục. Trẻ được cai máy thở thành công, ngừng hoàn toàn các thuốc trợ tim mạch và hồi phục tốt. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện vào ngày 6/4.

Theo các bác sĩ, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Tác nhân gây phản vệ rất đa dạng, bao gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng...

Với những người có tiền sử dị ứng nặng, đặc biệt là dị ứng thức ăn, cần mang theo bút tiêm adrenalin tự động để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường sau khi trẻ sử dụng thuốc hoặc thực phẩm mới để phát hiện sớm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, phản vệ có thể xảy ra ở bất kỳ ai và khó dự đoán trước, do đó việc nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và xử trí nhanh chóng là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh.

Lê Minh