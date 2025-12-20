“Bếp ăn tình thương” ấm lòng người bệnh

Chia sẻ khó khăn với người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế bằng những bữa ăn nóng hổi, nghĩa tình là cách làm giàu tính nhân văn đang được nhiều câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh duy trì hiệu quả thông qua mô hình “Bếp ăn tình thương”. Từ sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm và tình nguyện viên, những bếp ăn nghĩa tình đều đặn đỏ lửa, kịp thời mang đến cho người bệnh những suất cơm, bát cháo ấm áp, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vững vàng hơn trong hành trình điều trị bệnh.

Thành viên CLB Bếp cháo yêu thương Chùa Kim Đường trao tặng suất ăn cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.

Hơn 6 năm qua, đều đặn mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật, các thành viên CLB Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên lại tất bật chuẩn bị những bữa cơm thiện nguyện để chuyển tới Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc. Mỗi suất cơm được trao đi động viên kịp thời, giúp người bệnh và người nhà cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Trong không gian bệnh viện vốn trầm lắng, hình ảnh các tình nguyện viên ân cần trao các suất ăn và hỏi han, động viên đã mang đến bầu không khí gần gũi, ấm áp, giúp người bệnh thêm niềm tin vào quá trình điều trị.

Anh Đỗ Mạnh Tiến - Chủ nhiệm CLB Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên cho biết: "CLB hiện có hơn 50 thành viên ở các độ tuổi và ngành nghề khác nhau nhưng có chung tấm lòng thiện nguyện, mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã triển khai hàng trăm chương trình thiện nguyện, trong đó hoạt động “Bếp ăn tình thương” được thực hiện ngay từ những ngày đầu nhờ sự đóng góp của thành viên và các tập thể, cá nhân hảo tâm. Ngoài ủng hộ kinh phí, nhiều nhà hảo tâm còn ủng hộ nhu yếu phẩm như: Gạo, mắm, muối, thịt, rau củ... Mỗi lần, CLB sẽ nấu 200 - 250 suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trên cơ sở nguồn kinh phí và hiện vật tiếp nhận được, CLB chủ động xây dựng thực đơn cho bữa ăn, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, phù hợp với điều kiện sức khỏe của bệnh nhân, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa. Các khâu từ tiếp nhận, phân loại, bảo quản thực phẩm đến chế biến đều được các thành viên CLB thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, đặt yếu tố an toàn thực phẩm lên hàng đầu". Dù giá trị mỗi suất cơm không lớn nhưng đó là tất cả tình cảm, tấm lòng của các thành viên CLB với mong muốn chung tay chia sẻ khó khăn với người bệnh.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, đều đặn mỗi buổi sáng tất cả các ngày trong tuần và chiều ngày thứ 3, thứ 5, chủ nhật hằng tuần, bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đều được hỗ trợ những suất ăn miễn phí. Ngoài sự hỗ trợ của CLB Tấm lòng thiện nguyện Bình Xuyên, bệnh viện nhận được sự quan tâm đồng hành của nhiều CLB thiện nguyện khác trên hành trình mang đến những suất ăn miễn phí cho người bệnh như: CLB Đồng Tâm; CLB Thiện tâm xanh; CLB kết nối trái tim Vĩnh Phúc; CLB kết nối trái tim Yên Lạc; CLB Vĩnh Phúc - Phúc Yên... Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị các suất ăn tình thương mà các CLB thiện nguyện dành cho bệnh nhân đã lên tới hơn 700 triệu đồng, chưa kể các hiện vật khác.

Hoạt động tặng cháo miễn phí được CLB Thiện tâm Nguyệt Đức duy trì hằng tuần tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.

Cùng chung tinh thần sẻ chia, CLB Thiện tâm Nguyệt Đức đang duy trì hiệu quả hoạt động phát cháo miễn phí hằng tuần cho bệnh nhân Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc. Hoạt động tuy lặng lẽ nhưng giàu ý nghĩa nhân văn này đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với nhiều bệnh nhân đang điều trị dài ngày, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ về hoạt động của CLB, anh Trần Quốc Toàn - Phó Chủ nhiệm CLB Thiện tâm Nguyệt Đức cho biết: “CLB duy trì phát cháo miễn phí vào thứ 3 hằng tuần tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc và thứ 5 hằng tuần tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc. Mỗi buổi, CLB chuẩn bị và trao tặng từ 140 - 170 suất cháo nóng hổi, bảo đảm đủ dinh dưỡng và phù hợp với thể trạng người bệnh. Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, CLB chủ động phối hợp với bếp ăn của các bệnh viện trong việc lựa chọn, mua sắm thực phẩm và tổ chức nấu cháo ngay tại khu vực bếp của đơn vị. Các nguyên liệu được kiểm soát nguồn gốc, sơ chế kỹ lưỡng; quá trình chế biến tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Sau khi hoàn tất khâu chế biến, các thành viên CLB trực tiếp phát cháo đến từng khoa, phòng hoặc khu vực quy định”.

Không chỉ trao đi những suất cháo ấm nóng, các tình nguyện viên của CLB còn ân cần thăm hỏi, động viên, tạo không khí gần gũi, ấm áp, giúp người bệnh và người nhà vơi bớt lo âu trong quá trình điều trị. Chính sự tận tâm, chu đáo ấy đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự ghi nhận và đồng tình của cán bộ y tế cũng như bệnh nhân. Nhận suất cháo nóng hổi từ tay thành viên của CLB, cô Nguyễn Thị Hương, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc xúc động chia sẻ: “Được các cô, chú trong CLB mang cháo đến tận nơi, lại còn ân cần hỏi han, tôi cũng thấy ấm lòng. Suất cháo không chỉ giúp tôi đỡ đói mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho tôi yên tâm điều trị bệnh”.

Thúy Hường