Bí Quyết Chọn Chất Liệu In Poster Ngoài Trời Không Phai Màu Dưới Thời Tiết TpHCM

Thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh nổi tiếng với sự khắc nghiệt: nắng gắt diện rộng với chỉ số UV cao ngất ngưỡng vào mùa khô, và những cơn mưa giông tầm tã kéo dài vào mùa mưa.

Đối với các chiến dịch truyền thông sử dụng poster quảng cáo ngoài trời, đây thực sự là một bài toán hóc búa. Nếu chọn sai chất liệu hoặc công nghệ in, ấn phẩm của bạn rất dễ bị phai màu, bong tróc hoặc rách nát chỉ sau vài tuần, gây mất thẩm mỹ và lãng phí ngân sách.

Là xưởng in có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến tại Bình Thạnh, Kiến An Phát xin chia sẻ những bí quyết cốt lõi giúp bạn lựa chọn đúng chất liệu và công nghệ in ấn, đảm bảo poster luôn bền đẹp, chuẩn màu bất chấp thời tiết.

1. Bản chất của hiện tượng phai màu poster ngoài trời

Trước khi chọn chất liệu, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến poster bị xuống cấp khi đặt ngoài trời. Ánh nắng mặt trời chứa tia cực tím (UV) mạnh mẽ sẽ bẻ gãy các liên kết hóa học trong sắc tố mực in thông thường, khiến màu sắc bị mờ nhạt đi nhanh chóng (đặc biệt là màu đỏ và màu vàng).

Bên cạnh đó, độ ẩm từ nước mưa và sương đêm dễ làm cho các loại giấy thông thường bị rã hoặc phồng rộp.

Do đó, chìa khóa để có một ấn phẩm quảng cáo ngoài trời bền bỉ nằm ở hai yếu tố: Chất liệu nền chịu lực/chống nước và Mực in kháng tia UV.

2. Các chất liệu in poster ngoài trời tối ưu nhất hiện nay

Tùy vào vị trí treo ráp, thời gian diễn ra chiến dịch và ngân sách của doanh nghiệp, dịch vụ in poster tphcm tại Kiến An Phát thường tư vấn cho khách hàng các dòng chất liệu chuyên dụng sau:

2.1. Chất liệu bạt Hiflex (Hiflex bạt xám deghi)

Nếu poster của bạn có kích thước khổ lớn (từ vài mét trở lên) và cần treo ở các khung sắt dựng ngoài đường, mặt tiền tòa nhà hoặc hàng rào công trình, thì bạt Hiflex là lựa chọn số một.

- Đặc điểm: Đây là loại chất liệu làm từ nhựa PVC có khả năng chịu lực co giãn tốt, chống thấm nước tuyệt đối.

- Mẹo chuyên gia: Để dùng ngoài trời nắng gắt, bạn nên chọn loại Hiflex bạt xám (deghi). Loại bạt này có mặt sau màu xám đậm giúp cản ánh sáng xuyên qua, giữ cho hình ảnh mặt trước luôn hiển thị rõ nét, không bị mờ hay lộ khung sắt phía sau khi có ánh nắng chiếu vào.

2.2. Chất liệu Decal PP ngoài trời (PP mực dầu)

Đối với các loại poster dán tường, dán lên tấm kính, hoặc gắn vào các standee đặt trước cửa cửa hàng, trung tâm thương mại thì PP ngoài trời là giải pháp hoàn hảo.

- Đặc điểm: PP (Polypropylene) cho bề mặt in nhẵn mịn, độ sắc nét cao hơn bạt Hiflex rất nhiều, giúp thể hiện các chi tiết nhỏ hoặc chữ viết một cách rõ ràng.

- Lưu ý quan trọng: Để poster PP không bị phai màu, bắt buộc phải sử dụng mực dầu (Pigment UV) thay vì mực nước. Mực dầu có khả năng kháng nước và chống chọi với ánh nắng mặt trời lên đến 6 - 12 tháng. Ngoài ra, sau khi in, poster PP sẽ được cán thêm một lớp màng bảo vệ (màng bóng hoặc màng mờ) để tăng độ bền cơ học và tránh trầy xước.

2.3. Chất liệu Formex (PP cán Formex)

Nếu bạn cần làm các tấm poster có độ cứng cáp, tự đứng được hoặc treo tường dạng bảng phẳng cố định ngoài trời (như biển chỉ dẫn, bảng thông tin sự kiện), phương pháp PP cán Formex là tối ưu nhất. Poster PP sau khi in bằng mực dầu sẽ được bồi (dán) lên một tấm nền Formex có độ dày từ 3mm đến 5mm. Chất liệu này rất nhẹ, không thấm nước và không bị cong vênh do nhiệt độ môi trường.

3. Thống kê chất liệu và hạng mục ứng dụng thực tế

Để quý khách hàng dễ dàng hình dung và đưa ra lựa chọn phù hợp cho chiến dịch marketing của mình, dưới đây là bảng tổng hợp quy cách chất liệu cho từng hạng mục in ấn phổ biến:

Hạng mục in ấn Chất liệu nền Loại mực sử dụng Độ bền thời tiết Ứng dụng thực tế Poster Khổ Lớn Bạt Hiflex xám deghi Mực dầu (Eco-Solvent) 6 - 12 tháng Pano tấm lớn, bạt che công trình, Billboard đường phố. Poster Dán / Standee Giấy PP ngoài trời Mực dầu chống UV 6 - 9 tháng Poster dán kính showroom, standee đặt trước cửa hàng. Poster Dạng Bảng Cứng PP cán nền Formex Mực dầu + Cán màng Trên 1 năm Biển quảng cáo hông tường, menu ngoài trời, bảng thông tin. Ấn Phẩm Phát Tay Giấy Couche (C100 - C150) Mực in Offset Ngắn hạn Chiến dịch in tờ rơi giá rẻ tphcm tiếp thị trực tiếp tại ngã tư, sự kiện.

4. Giải pháp đồng bộ: Kết hợp Poster khổ lớn và Tờ rơi quảng cáo

Một chiến dịch truyền thông ngoài trời khép kín và hiệu quả không thể chỉ dựa vào những tấm poster tĩnh. Trong khi poster khổ lớn đảm nhận vai trò thu hút sự chú ý từ xa (nhận diện thương hiệu), thì việc tiếp cận trực tiếp khách hàng ở cự ly gần bằng tờ rơi sẽ giúp chuyển hóa sự chú ý đó thành hành động mua hàng cụ thể.

Hiểu được nhu cầu đó của các doanh nghiệp tại Sài Gòn, bên cạnh dịch vụ in poster tphcm chất lượng cao, Kiến An Phát còn cung cấp dịch vụ in tờ rơi giá rẻ tại TpHcm với năng suất cực lớn.

Khác với poster ngoài trời đòi hỏi chất liệu nhựa chống nước, tờ rơi thường sử dụng chất liệu giấy Couche với các định lượng mỏng nhẹ như C100, C120 hoặc C150 để tối ưu hóa chi phí khi in số lượng lớn (hàng nghìn đến hàng vạn tờ).

Việc kết hợp in ấn đồng bộ cả hai hạng mục này tại cùng một xưởng in như Kiến An Phát không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian duyệt màu, đảm bảo sự nhất quán về nhận diện thương hiệu, mà còn nhận được mức chiết khấu ưu đãi lên đến 7% cho tổng đơn hàng.

5. Đặt in poster ngoài trời chất lượng cao tại Kiến An Phát

Tại khu vực Bình Thạnh và TP.HCM, Kiến An Phát tự hào là xưởng in phân phối trực tiếp các giải pháp quảng cáo ngoài trời bền vững.

Chúng tôi cam kết sử dụng hệ thống máy in kỹ thuật số hiện đại, mực dầu chuẩn quốc tế giúp ấn phẩm của bạn giữ màu sắc tươi tắn, không lem, không phai dưới cái nắng oi ả hay những cơn mưa bất chợt của TpHCM.

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi để được tư vấn chất liệu poster phù hợp nhất với ngân sách và vị trí treo lắp của bạn!

