D’.Diamant Bleu thu hút giới tinh hoa với không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng

Thị trường bất động sản cao cấp tại Hà Nội ngày càng chú trọng trải nghiệm sống cùng không gian xanh hiện đại. Giữa khu vực phía Đông Thủ đô, D’.Diamant Bleu nổi bật với định hướng phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng nội đô cao cấp. Dự án thu hút giới tinh hoa nhờ quy hoạch bài bản, hệ tiện ích đồng bộ và không gian sống sang trọng.

D’.Diamant Bleu kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị

Không chỉ đơn thuần là tổ hợp căn hộ cao cấp, D’.Diamant Bleu được định vị theo mô hình “đô thị giữa lòng đô thị”, nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống riêng tư, cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và yếu tố sinh thái. Dự án nằm tại khu đô thị mới Việt Hưng, sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông và khả năng kết nối linh hoạt với khu vực trung tâm Hà Nội.

D’.Diamant Bleu được phát triển trên quỹ đất hơn 3ha với quy mô gồm 1 tòa căn hộ cao 21 tầng, 2 tòa văn phòng thương mại cao 19 tầng và 3 tầng hầm hiện đại, đồng bộ. Tổng thể dự án mang phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp tinh thần Hà Nội thanh lịch, sang trọng. Dự án hướng tới nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và giá trị bền vững lâu dài.

Điểm nhấn nổi bật của dự án nằm ở triết lý “kim cương xanh”, chú trọng sự hài hòa giữa thiên nhiên và không gian sống cao cấp. Mật độ xây dựng khoảng 40% giúp dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, tiện ích và không gian cộng đồng. Điều này tạo nên môi trường sống thông thoáng, khác biệt với nhiều dự án nội đô có mật độ xây dựng dày đặc.

Hệ tiện ích đa tầng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân

Một trong những lý do giúp D’ Diamant Bleu Long Biên thu hút giới thượng lưu nằm ở hệ tiện ích được đầu tư theo định hướng nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên dự án hiện đại, đồng bộ và cao cấp. D’.Diamant Bleu tích hợp hơn 20 tiện ích nội khu phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và chăm sóc sức khỏe cho cư dân mỗi ngày. Các hạng mục như:

Trung tâm thương mại

Nhà hàng, khu café

Phòng gym, spa

Không gian sinh hoạt cộng đồng

Tất cả đều được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi ngay dưới thềm nhà. Dự án được ví như “ốc đảo xanh” giữa khu vực đô thị phía Đông Hà Nội. Việc ưu tiên mảng xanh và cảnh quan nội khu không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảm giác thư thái cho cư dân.

Ngoài ra, nơi đây hiện được đánh giá là khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh, quỹ đất rộng cùng khả năng kết nối thuận tiện qua các tuyến giao thông huyết mạch. Đây cũng là yếu tố giúp các dự án cao cấp tại khu vực này ngày càng hấp dẫn nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối với trung tâm thành phố.

Thiết kế sang trọng hướng tới trải nghiệm sống cá nhân hóa

Không gian sống tại D’.Diamant Bleu được phát triển theo xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm cư dân. Thiết kế căn hộ chú trọng tối ưu công năng, tăng khả năng đón sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Phong cách kiến trúc mang hơi hướng châu Âu giúp tổng thể dự án tạo dấu ấn sang trọng và khác biệt trên thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

D’.Diamant Bleu hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh thông qua hệ tiện ích khép kín và môi trường sống riêng tư. Đây là tiêu chí được nhiều khách hàng thành đạt quan tâm khi lựa chọn nơi an cư giữa bối cảnh đô thị đông đúc. Không gian sống hiện đại cùng tính riêng tư giúp dự án tạo sức hút trên thị trường bất động sản cao cấp Hà Nội.

Sự kết hợp giữa không gian sống xanh, tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng và khả năng kết nối thuận lợi giúp D’.Diamant Bleu trở thành lựa chọn đáng chú ý tại khu Đông Thủ đô. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn được kỳ vọng gia tăng giá trị đầu tư. Xu hướng dịch chuyển về khu Đông Hà Nội cũng góp phần nâng cao sức hút của dự án gần đây.

D’.Diamant Bleu dấu ấn phát triển bất động sản cao cấp

Dự án D’.Diamant Bleu tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ định hướng phát triển theo chuẩn sống nghỉ dưỡng cùng hệ tiện ích đồng bộ. Bên cạnh D’.Diamant Bleu, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh còn phát triển dự án D’.Patrimony tại 94 Lò Đúc.

Dự án được định hướng theo mô hình tổ hợp căn hộ, khách sạn và thương mại cao cấp với phong cách kiến trúc tân cổ điển và hệ tiện ích sang trọng đậm chất thượng lưu giữa nội đô. Sự xuất hiện của các dự án như D’.Diamant Bleu và D’. Patrimony cho thấy xu hướng phát triển bất động sản cao cấp đang ngày càng chú trọng trải nghiệm sống.

