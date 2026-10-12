Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương: Để đạt mục tiêu tăng trưởng cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Chiều 12/10, tại Trường Đại học Hùng Vương, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI với cử tri các xã, phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri những nội dung dự kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 17/10/2026, dự kiến bế mạc ngày 20/11/2026; tiến hành theo 2 đợt (Đợt 1 từ ngày 17/10-13/11; đợt 2 từ ngày 19-20/11).

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó 43 dự án được trình xem xét, thông qua và 2 dự án được trình cho ý kiến; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu Quốc hội cũng thông tin tới cử tri về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026.

Cử tri Trường Đại học Hùng Vương nêu các ý kiến, kiến nghị.

Cử tri phường Nông Trang nêu một số kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã, phường đã kiến nghị một số nội dung như: Điều chỉnh nâng mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án, đồng thời hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai và các quy định liên quan; điều chỉnh mức xử phạt trong lĩnh vực vi phạm an toàn giao thông, đảm bảo phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm; có chính sách phù hợp về tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đang làm việc tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã; quan tâm đến việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn thống nhất việc tổ chức đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có thêm điều kiện, nguồn lực và không gian phát triển mới.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng trong quý IV phải đạt khoảng 13,5%, đặt ra thách thức lớn đối với công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, đồng thời cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đồng hành, phát huy nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị lãnh đạo các xã, phường và sở, ngành ghi nhận đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, cần chủ động giải quyết. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm triển khai các chủ trương về xây dựng xã hội an toàn, văn minh; chú trọng vệ sinh môi trường, trật tự xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Lê Hoàng