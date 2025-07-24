Biên giới Campuchia - Thái Lan lại căng thẳng sau một vụ đấu súng

{title}
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata, xác nhận vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.
Một trạm kiểm soát biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. (Ảnh: AFP)
Tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lại leo thang căng thẳng sau một vụ đấu súng giữa quân đội hai nước vào sáng 24/7.
Bà nêu rõ quân đội Thái Lan đã tấn công trước và quân đội Campuchia "đã thực hiện quyền tự vệ trong chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình."
Trong khi đó, trang tin Fresh News dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Campuchia cho biết vào sáng 24/7, quân đội Campuchia đã đáp trả sau khi phía Thái Lan nổ súng trước và đóng cửa, không cho người dân vào đền Ta Moan nằm ở khu vực biên giới.
Đại tướng Chhum Socheat - một người phát ngôn khác của Bộ Quốc phòng Campuchia, xác nhận vụ đụng độ diễn ra vào khoảng 9h00 sáng 24/7 tại khu vực đền Ta Moan Thom. Ông cho biết vụ việc có sử dụng vũ khí hạng nặng và đang lan rộng sang một số khu vực khác dọc biên giới.
Trong khi đó, báo Bangkok Post dẫn thông báo của Quân đội Hoàng gia Thái Lan khẳng định sáng 24/7, binh sỹ Campuchia đã nổ súng vào một căn cứ quân sự của Thái Lan tại tỉnh Surin (Đông Bắc Thái Lan).
Người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết vào lúc 7h35 sáng, binh sỹ nước này phát hiện một thiết bị bay không người lái của Campuchia gần khu vực di tích đền Ta Muen Thom thuộc huyện Phanom Dong Rak (tỉnh Surin). Sau đó, 6 binh sỹ Campuchia được trang bị vũ khí đã tiếp cận hàng rào dây thép gai trước căn cứ quân sự của Thái Lan.
Phía Thái Lan đã yêu cầu binh sỹ Campuchia tránh leo thang xung đột. Tuy nhiên, vào lúc 8h20 sáng, Campuchia đã nổ súng về phía căn cứ quân sự, cách di tích đền Ta Muen khoảng 200 mét về phía Đông.
Theo Đại tá Richa Suksuwanont, Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, ít nhất 2 binh sỹ nước này đã bị thương trong các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới. Ông này cho biết Campuchia đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả bệ phóng rocket BM-21.
Trước đó cùng ngày, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ra tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất là Bí thư thứ hai. Phía Campuchia yêu cầu các nhà ngoại giao Thái Lan rời khỏi nước này và triệu hồi toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Campuchia ở Bangkok về nước.
Theo hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP), động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết chính phủ đã triệu hồi Đại sứ Thái Lan tại Campuchia và yêu cầu Đại sứ Campuchia rời khỏi Thái Lan.
Ông Phumtham Wechayachai nhấn mạnh sẽ xem xét kỹ hơn mức độ quan hệ song phương. AKP cho rằng phản ứng ngoại giao của Thái Lan “dường như không phù hợp”.
Nguồn TTXVN/Vietnam+
