Biểu dương, khen thưởng Lữ đoàn 249 – Binh chủng Công binh

Sáng 21/10, tại khu vực cầu Phong Châu, nơi Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương Lữ đoàn Công binh 249 - Binh chủng Công binh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm giao thông bằng cầu phao khi cầu Phong Châu bị sập do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024; xây dựng bến, bờ kè và đường lên xuống bến, góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tri ân cống hiến thầm lặng của những người lính Lữ đoàn Công binh 249.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ Đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 249; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các đạ phương lân cận; cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 249 – Binh chủng Công binh.

Sự cố sập cầu Phong Châu cũ do ảnh hưởng của bão số 3 (năm 2024) làm đứt gãy mạch giao thông huyết mạch của Quốc lộ 32C, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất kinh doanh của hàng vạn người dân hai bờ sông Hồng, đặc biệt là tại các huyện Lâm Thao và Tam Nông (cũ). Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cầu phao Phong Châu đã ra đời trong thời gian thần tốc, thể hiện ý chí quyết tâm cao độ của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Lữ đoàn 249 và các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông bằng cầu phao Phong Châu.

Trong thời gian từ 6h00 ngày 30/9/2024 đến 11h30 ngày 28/9/2025, Lữ đoàn đã bảo đảm cho hơn 5 triệu lượt người và phương tiện qua cầu an toàn, trung bình 1 ngày khoảng 15.100 lượt người và phương tiện.

Với tinh thần “Ở đâu khó, ở đó có Bộ đội Công binh“,”Cứu giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đề cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Cầu phao đã trở thành “mạch sống” giao thông tạm thời, rút ngắn quãng đường di chuyển, giúp học sinh đến trường, đưa nông sản đến chợ, công nhân đến nhà máy, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì phát triển kinh tế vùng. Đến nay, cầu Phong Châu mới đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động, thay thế cho cầu phao tạm. Đây là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để xây dựng cầu mới và lắp đặt cầu phao tạm.

Đặc biệt là Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, Lữ đoàn 249 và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến sức lực, trí tuệ, mồ hôi và nước mắt, không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu phao Phong Châu, tuyến huyết mạch nối liền hai bờ sông Thao, phục vụ hàng vạn lượt người dân qua lại mỗi ngày. Bà con Nhân dân hai bên bờ sông đã đồng lòng, ủng hộ, chia sẻ và tạo mọi điều kiện để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương cùng lãnh đạo xã Tam Nông tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 249

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cầu phao Phong Châu không chỉ là công trình kỹ thuật quân sự mà còn là biểu tượng sáng ngời của tình quân dân, của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, Lũ đoàn 249 còn chủ đông phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, gia cố bờ kè, mở rộng đường xuống bến, chỉnh trang khu vực cầu phao, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, sinh hoạt của Nhân dân.

Hình ảnh người lính áo xanh lặng lẽ giữa nắng gió sông nước, gánh vác công việc nặng nhọc nhưng đầy ý nghĩa, đã trở thành biểu tượng đẹp về tình quân – dân gắn bó, sẻ chia; ghi dấu ấn mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cống hiến thầm lặng của Bộ đội Cụ Hồ và sự sẻ chia, và thấu hiểu giữa Đảng bộ, chính quyền, quân đội và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Thời gian vận hành cầu phao đã khép lại, nhưng hình ảnh những người lính Công binh và nhịp cầu nghĩa tình sẽ còn mãi trong ký ức của Nhân dân Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả cầu Phong Châu mới, đưa cây cầu trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông viết sổ lưu bút tri ân cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 249.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao tặng Bằng khen và quà tặng cho tập thể Lữ đoàn 249 và 5 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Lũ đoàn trưởng Lũ đoàn 249 bày tỏ niềm vinh dự khi được chính quyền và Nhân dân tin tưởng, đồng thời khẳng định: “Được phục vụ Nhân dân chính là niềm tự hào lớn nhất của người lính. Mỗi công trình cầu, bến, bờ kè, đường dẫn hoàn thành không chỉ là kết quả của lao động, mà còn là minh chứng cho tình quân – dân keo sơn bền chặt.

Lữ đoàn 249 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Công binh “Mở đường thắng lợi”. đảm bảo giao thông, vững vàng nơi gian khó, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Vũ