Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Biểu hiện của trẻ thiếu vi chất dinh dưỡng và cách bổ sung đúng

Thiếu vi chất có thể dẫn tới hàng loạt rối loạn về thể chất, trí tuệ và miễn dịch. Việc nhận biết sớm các biểu hiện thiếu hụt và bổ sung kịp thời sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, phòng suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ.

Vì sao trẻ dễ thiếu vi chất?

Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị thiếu vi chất dinh dưỡng do nhu cầu tăng nhanh trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trong khi khẩu phần ăn chưa đáp ứng đủ. Ở nhiều gia đình, trẻ được cho ăn chủ yếu tinh bột, ít thực phẩm động vật, rau xanh và hoa quả. Ngoài ra, tình trạng bệnh tật, nhiễm trùng kéo dài, hoặc thói quen kiêng khem trong chăm sóc trẻ cũng góp phần làm tăng nguy cơ thiếu vi chất.

Biểu hiện của trẻ thiếu vi chất dinh dưỡng và cách bổ sung đúng
Thiếu vi chất có thể dẫn tới hàng loạt rối loạn về thể chất, trí tuệ và miễn dịch.

Những biểu hiện thường gặp khi trẻ thiếu vi chất gồm:

Thiếu vitamin A: Biểu hiện là trẻ hay bị khô mắt, quáng gà (nhìn kém lúc chập tối), dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi, tiêu chảy, chậm lớn. Da trẻ có thể khô, sần sùi. Hậu quả lâu dài tăng nguy cơ mù lòa, suy giảm miễn dịch, dễ tử vong do nhiễm trùng nặng.

Thiếu máu thiếu sắt: Biểu hiện là trẻ xanh xao, niêm mạc nhợt, hay mệt mỏi, ăn kém, ngủ không yên, chậm phát triển vận động. Hậu quả là thiếu sắt làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ, tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.

Thiếu kẽm: Biểu hiện là trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, chậm lớn, hay mắc bệnh nhiễm trùng, vết thương lâu lành. Hậu quả kẽm tham gia vào nhiều enzym, thiếu kẽm ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều cao, miễn dịch và chức năng sinh sản sau này.

Thiếu vitamin D và canxi: Biểu hiện là trẻ hay quấy khóc, ngủ không yên, ra nhiều mồ hôi trộm, rụng tóc hình vành khăn. Nặng hơn có biểu hiện chân vòng kiềng, lồng ngực biến dạng, chậm mọc răng. Hậu quả là trẻ còi xương, chậm phát triển chiều cao, dễ gãy xương, ảnh hưởng đến tầm vóc khi trưởng thành.

Thiếu i-ốt: Biểu hiện là trẻ có thể xuất hiện bướu cổ, chậm phát triển trí tuệ, học tập kém. Hậu quả là trẻ sẽ thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển thần kinh, giảm năng suất học tập và lao động sau này.

Cách bổ sung vi chất cho trẻ

Bổ sung từ thực phẩm hằng ngày

Đây là nguồn bổ sung an toàn và bền vững nhất. Cha mẹ cần xây dựng khẩu phần ăn đa dạng, kết hợp đầy đủ 4 nhóm thực phẩm:

Giàu vitamin A: gan động vật, trứng, sữa, rau xanh đậm (rau ngót, rau muống), củ quả vàng cam (cà rốt, bí đỏ, xoài).

Giàu sắt: thịt đỏ (bò, lợn), gan, tim, lòng đỏ trứng, cá, tôm cua, các loại đậu.

Giàu kẽm: hải sản như cua, sò, cá, tôm; thịt gà, thịt bò; hạt vừng, lạc.

Giàu canxi và vitamin D: sữa, cá nhỏ ăn cả xương, tôm cua, phơi nắng buổi sáng 15–20 phút.

Giàu i-ốt: muối i-ốt dùng trong chế biến thức ăn, cá biển, rong biển.

Bổ sung bằng viên hoặc sản phẩm tăng cường vi chất

Trong nhiều trường hợp, chế độ ăn chưa đáp ứng đủ, trẻ cần được uống bổ sung theo hướng dẫn của cán bộ y tế:

Vitamin A: cho trẻ uống bổ sung định kỳ 2 lần/năm theo chương trình quốc gia.

Sắt, kẽm, đa vi chất: bổ sung theo chỉ định khi trẻ có nguy cơ cao hoặc đã có dấu hiệu thiếu.

Vitamin D: có thể bổ sung dạng nhỏ giọt, đặc biệt với trẻ ít tắm nắng.

Thực hành chăm sóc đúng

Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục bú đến 24 tháng.

Ăn dặm đúng thời điểm, đủ 4 nhóm chất, thêm dầu mỡ vào bữa ăn.

Đảm bảo vệ sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm để tránh nhiễm khuẩn, tiêu chảy – nguyên nhân làm trẻ mất vi chất.

Việc phòng chống thiếu vi chất không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Các trạm y tế, cộng tác viên dinh dưỡng thôn bản cần thường xuyên truyền thông, hướng dẫn thực hành ăn uống đúng và nhắc nhở phụ huynh đưa trẻ tham gia các chương trình bổ sung vi chất định kỳ.

Thiếu vi chất dinh dưỡng để lại hậu quả nặng nề cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Nhận biết sớm các dấu hiệu, chú trọng bữa ăn đủ chất, đa dạng thực phẩm kết hợp bổ sung vi chất theo hướng dẫn y tế là giải pháp thiết thực và hiệu quả. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay từ những năm đầu đời sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, cao lớn, thông minh – chính là nền tảng cho tương lai của cả một thế hệ.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)


TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)

 Từ khóa: thiếu vi chất dinh dưỡng Miễn dịch thực phẩm giàu vitamin A Phát triển trí tuệ Nhận biết Nguy cơ thiếu vitamin D chất lượng cuộc sống Bảo quản thực phẩm Chương trình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

6 nhóm người cần thận trọng khi ăn cá biển

6 nhóm người cần thận trọng khi ăn cá biển
2025-09-19 16:40:00

Cá giàu protein và các dưỡng chất thiết yếu, tốt cho tim mạch, trí não và làn da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức cá an toàn. Vậy nguyên nhân do đâu và cách...

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh
2025-09-19 15:00:00

baophutho.vn “Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế” – phương châm ấy đã và đang trở thành kim chỉ nam hành động của toàn ngành Y...

Đánh thức nguồn dược liệu quý

Đánh thức nguồn dược liệu quý
2025-09-19 10:06:00

baophutho.vn Vùng đất Tân Lạc từ lâu được biết đến như một miền quê giàu bản sắc dân tộc, nơi những dãy núi trập trùng ôm ấp những bản làng. Giữa thiên...

Các loại hạt tốt cho người bị mất ngủ

Các loại hạt tốt cho người bị mất ngủ
2025-09-19 09:15:00

Các loại hạt là thực phẩm lành mạnh tốt cho người bị mất ngủ vì chúng chứa một số dưỡng chất quan trọng thúc đẩy giấc ngủ theo nhiều cơ chế khác nhau.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long