Bình đẳng giới – chìa khóa cho sự phát triển bền vững

Kỳ I: Dấu ấn thực tiễn và bản lĩnh phụ nữ Đất Tổ

Bình đẳng giới ngày nay không còn là khái niệm lý thuyết mà đã trở thành thước đo quan trọng của sự phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy, khi phụ nữ được trao cơ hội, không chỉ cá nhân họ tiến bộ mà cả xã hội cũng phát triển. Những chính sách cụ thể, các con số tích cực và những tấm gương tiêu biểu đang chứng minh bình đẳng giới chính là nguồn lực tiềm ẩn cho một tương lai công bằng và thịnh vượng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung (ngoài cùng bên trái) trao đổi với bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ireland tại Việt Nam về chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững tại địa phương.

Truyền thông sáng tạo, hành động đồng bộ

Nhằm cụ thể hóa chủ trương về bình đẳng giới, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động ban hành các kế hoạch thực hiện và được lồng ghép hiệu quả vào các chương trình lớn như Đề án 938, 939 và Dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. 100% cơ sở hội xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, bình đẳng giới đã không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Theo bà Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bình đẳng giới phải bắt đầu từ nhận thức và hành động cụ thể, do đó, Hội đã đưa nội dung này vào mọi hoạt động từ tuyên truyền đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng gia đình và phát triển cộng đồng.

Điểm sáng nổi bật trong công tác này là việc sử dụng mạnh mẽ công nghệ số vào truyền thông. Hàng trăm tin, bài, phóng sự được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội; trong đó, fanpage “Phụ nữ Đất Tổ” cùng hệ thống Facebook, Zalo trở thành kênh kết nối hiệu quả, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Các hình thức đa dạng như thi trực tuyến, livestream, trình chiếu phim tài liệu đã giúp thông điệp trở nên gần gũi hơn, đặc biệt là với giới trẻ.

Năm 2025, các cấp hội đã thể hiện sự linh hoạt và bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số khi triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ đề về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số. Song song với đó, hàng trăm cuộc truyền thông, tập huấn, hội thi, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề cùng các mô hình thực tiễn như “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Phụ nữ với pháp luật”, tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” hay CLB phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cộng đồng. Tháng hành động vì bình đẳng giới cũng được tổ chức đồng bộ với nhiều hoạt động văn hóa, diễu hành áo dài, góp phần tôn vinh giá trị phụ nữ.

Khẳng định bản lĩnh và vai trò phụ nữ Đất Tổ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công tốt đẹp với việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC, ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, có 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có 25 nữ ứng cử viên trúng cử (chiếm tỷ lệ 29,4% tổng số người trúng cử).

Cùng với việc tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử để khẳng định vai trò trong quản lý và chính trị, phụ nữ địa phương còn ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực kinh tế – xã hội với hơn 270 nữ doanh nhân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Chị Đinh Thị Thức - nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh nhiều năm liền nhận giải thưởng Bông Hồng Vàng.

Tiêu biểu trong số đó là hai nữ giám đốc mang những giá trị riêng nhưng đều hội tụ ở sự tận tâm, kiên định và lòng nhân hậu. Đó là chị Đinh Thị Thức - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phong, người luôn lấy chữ “tín” làm phương châm kinh doanh. Từ một nhà giáo rẽ hướng sang lĩnh vực dệt, in ấn và chế biến chè hoa quả, chị đã xây dựng thành công thương hiệu xuất khẩu sang các thị trường lớn như Anh, Đức, Hà Lan, Trung Đông, đồng thời hỗ trợ hàng nghìn hộ trồng chè phát triển kinh tế. Chị chia sẻ rằng, dù làm gì, chỉ cần say mê, bản lĩnh và giữ chữ tín làm đầu thì chắc chắn sẽ thành công.

Mang chữ “tâm” trong phục vụ cộng đồng, chị Đoàn Thị Kim Quy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đã nỗ lực nâng công suất nhà máy từ 9.000 lên 255.000m3 mỗi ngày đêm, đảm bảo nguồn nước sạch cho toàn tỉnh. Doanh nghiệp của chị còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ biên cương, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em khuyết tật và người nghèo.

Có thể khẳng định, dù xuất phát điểm và đi theo những con đường khác nhau, các phụ nữ tiêu biểu nêu trên không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần làm giàu những giá trị đẹp của phụ nữ Đất Tổ. Những “bông hồng vàng” thầm lặng này là minh chứng sống động cho thấy bình đẳng giới không chỉ là quyền lợi mà còn là động lực phát triển bền vững, là nguồn lực mạnh mẽ giúp xã hội thăng tiến. Giá trị con người không chỉ nằm ở thành tựu đạt được mà còn ở những điều tốt đẹp họ lan tỏa; và bình đẳng giới, khi được thực hiện thực chất, sẽ mở ra một tương lai phát triển bền vững, công bằng và nhân văn cho tất cả mọi người.

Hương Giang - Hạnh Thúy