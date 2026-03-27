Bình đẳng giới – chìa khóa cho sự phát triển bền vững

Kỳ 2: Trao quyền cho phụ nữ – Động lực phát triển bền vững

Giữa nhịp sống đổi thay không ngừng, những người phụ nữ Phú Thọ đang trở thành biểu tượng sống động của sự phát triển bền vững. Họ không chỉ là người “giữ lửa” trong gia đình mà còn là những nhân tố kiến tạo tương lai, biến lý thuyết về bình đẳng giới thành hành động cụ thể, góp phần thay đổi diện mạo cộng đồng. Công tác bình đẳng giới giờ đây không còn là khẩu hiệu suông mà đã trở thành một hành trình thực chất, giúp phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội.

Hội LHPN tỉnh quan tâm, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ sinh kế - Chìa khóa để tự chủ và bình đẳng

Điểm nhấn nổi bật trong công tác bình đẳng giới thời gian qua là việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Các cấp Hội LHPN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao thu nhập đến phát triển hàng chục hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ quản lý. Cùng với đó, các lớp tập huấn về quản trị, marketing và ứng dụng công nghệ đã giúp chị em từng bước tiếp cận kinh tế số, mở ra cơ hội phát triển. Đáng chú ý, tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tỷ lệ hoàn trả gần như tuyệt đối, khẳng định tính bền vững và hiệu quả của các mô hình.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Hội không chỉ hỗ trợ trước mắt mà luôn hướng tới sự phát triển bền vững, giúp phụ nữ tự lập, làm chủ tài chính để từ đó lan tỏa năng lượng tích cực ra cộng đồng. Không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn mà còn giúp hàng nghìn lao động nữ có việc làm ổn định, tạo ra thu nhập, phát triển kinh tế; phụ nữ nghèo, yếu thế đã được trao sinh kế trực tiếp, tham gia các chương trình dạy nghề và giới thiệu việc làm để vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ I đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó tập trung thu hút, phát triển mới 4.600 hội viên phụ nữ; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho 500 phụ nữ có ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Hội phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý...

Sự tự chủ kinh tế ấy còn là nền tảng để hiện thực hóa bình đẳng giới trong gia đình – nơi được ví như “tế bào của xã hội”. Hàng chục nghìn lượt hội viên đã được tập huấn về chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái, phòng chống bạo lực; gắn kết cùng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống ở nông thôn.

Mẹ đỡ đầu – Điểm tựa lan tỏa yêu thương

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Lê Anh Dũng được “Mẹ” Nguyễn Thị Thơm đưa đi mua sắm.

Tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của phụ nữ Đất Tổ còn được thể hiện sâu sắc qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Tại Phú Thọ, những cán bộ, hội viên phụ nữ đã lặng lẽ trở thành những “người mẹ” đặc biệt, tiếp thêm niềm tin cho trên 4.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, kết nối đỡ đầu cho trên 1.260 trẻ em mồ côi; vận động, hỗ trợ với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng để chắp cánh ước mơ, vun đắp tương lai cho các em.

Nhờ vòng tay của Chi hội Phụ nữ khu 9, phường Phong Châu, căn nhà nhỏ của cậu bé 16 tuổi mồ côi cha Lê Anh Dũng trở nên ấm áp hơn; hay gia đình cháu Nguyễn Khôi Nguyên, 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, có thêm điểm tựa vững vàng để chiến đấu với bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Thơm - Chi hội trưởng khu 9 bộc bạch: Niềm hạnh phúc lớn nhất là được nhìn các em mạnh mẽ hơn mỗi ngày, những việc làm nhỏ bé này sẽ giúp các em cảm nhận được tình yêu thương và biết mình không hề đơn độc.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, công tác bình đẳng giới tại địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện từ nhận thức đến hành động, chứng minh rằng khi phụ nữ được trao quyền, cả cộng đồng sẽ cùng tiến bộ. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn không ít thách thức khi thu nhập của phụ nữ, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi còn thấp; gánh nặng gia đình và những định kiến giới truyền thống vẫn là rào cản ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của họ.

Bình đẳng giới không phải là đích đến mà là một hành trình lâu dài, tạo động lực phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Tình yêu thương bền bỉ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” hay các giải pháp hỗ trợ thiết thực sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa vững chắc để không phụ nữ hay trẻ em yếu thế nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình trưởng thành, mở ra một tương lai công bằng và nhân văn cho toàn xã hội.

Hương Giang - Hạnh Thúy