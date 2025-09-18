Bỏ các hình thức kỷ luật đình chỉ học tập, cảnh cáo đối với học sinh vi phạm kỷ luật

Từ thời điểm ngày 31/10 trở đi, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì các hình thức kỷ luật được áp dụng từ nhiều năm qua như: Đình chỉ học tập, cảnh cáo trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường,...

Học sinh trong giờ học. (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDDT Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh (Thông tư số 19).

Thông tư số 19 có hiệu lực từ ngày 31/10, thay thế cho Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các nhà trường phổ thông.

Thông tư số 19 đề ra nguyên tắc chung về khen thưởng và kỷ luật học sinh là: Khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hội đồng trường, hiệu trưởng, giáo viên; bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh; thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Theo đó, về khen thưởng có 5 hình thức gồm: Tuyên dương trước lớp; tuyên dương trước toàn trường; giấy khen của hiệu trưởng; thư khen. Ngoài các hình thức tuyên dương, khen thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hình thức tuyên dương, khen thưởng khác phù hợp nhằm động viên, nêu gương kịp thời đối với học sinh trong học tập, rèn luyện.

Về các hình thức kỷ luật, đối với học sinh tiểu học có các biện pháp là: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học, có 3 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, Thông tư mới đề cập đến hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm như: Khuyên bảo, động viên học sinh, theo dõi, tư vấn hỗ trợ học sinh trong quá trình khắc phục vi phạm; Yêu cầu học sinh tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường học, giáo dục kỹ năng và hoạt động phù hợp khác do nhà trường quyết định để thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.

So với Thông tư 08/TT đã áp dụng từ năm 1988 đến nay, quy định mới sẽ bãi bỏ, không còn áp dụng các biện pháp kỷ luật như: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ học tập, đuổi học một tuần lễ, đuổi học 1 năm,...

Nguồn nhandan.vn