Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 4156 /BNV-TCBC gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 602/UBDNGS15 ngày 21/05/2025. Trong nội dung kiến nghị, cử tri tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu để có thêm chính sách với đối tượng người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện chủ trương “kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” tại kết luận số 137-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Vì phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên khi áp dụng chính sách theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP thì mức trợ cấp đối với các đối tượng này còn thấp.
Trước ý kiến đó, Bộ Nội vụ trả lời như sau. Thực hiện Kết luận số 155-KL/TW', Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2025/NĐ-CP2 (thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ-CP3), trong đó đã điều chỉnh chính sách đổi với đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đảm bảo tương quan chính sách giữa các đối tượng.
