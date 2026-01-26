Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Phú Thọ

Ngày 26/1, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Làm việc với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Lương Hoàng Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy kiểm tra mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

Đoàn kiểm tra vật chất phục vụ huấn luyện.

Đoàn kiểm tra công tác huấn luyện.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2026. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong việc chuẩn bị toàn diện cho nhiệm vụ huấn luyện cũng như công tác phục vụ đoàn kiểm tra. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ huấn luyện, quản lý kỷ luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 2.

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai đồng bộ công tác huấn luyện, từ ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng hệ thống kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, mô hình học cụ. Nhiều mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính khả thi cao đã được nghiên cứu, áp dụng vào huấn luyện. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được duy trì nền nếp.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ; phong trào thi đua năm với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được phát động sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhất là vũ khí, trang bị, khí tài phục vụ huấn luyện; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được quan tâm, chăm lo.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy kết luận kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy yêu cầu Bộ CHQS tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác huấn luyện phải được tổ chức đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện phân đội và cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã - khâu then chốt quyết định chất lượng huấn luyện.

Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chăm lo tốt đời sống bộ đội; nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Đoàn công tác tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và quyết tâm cao, công tác huấn luyện năm 2026 của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trọng Lộc