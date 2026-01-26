Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho gần 1.600 đại biểu Đại hội XIV của Đảng

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, với sự tham dự của gần 1.600 đại biểu, cùng số lượng lớn cán bộ phục vụ và phóng viên báo chí trong nước, quốc tế thường xuyên tác nghiệp, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn là hết sức nặng nề. Với tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm và kỷ luật, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó; góp phần quan trọng làm nên một kỳ Đại hội an toàn, thành công.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực có những biến động nhanh, khó lường. Trong nước, mặc dù tình an ninh trật tự được giữ vững song trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp... Bối cảnh trên đã tác động trực tiếp đến công tác công an nói chung, công tác cảnh vệ nói riêng. Ảnh: H.Đ

Là thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Phó trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội với tinh thần quyết liệt nhất và phương án cao nhất.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nắm tình hình từ sớm, từ xa; tổ chức khảo sát các địa điểm phục vụ Đại hội. Trong đó tổng hợp kinh nghiệm bảo vệ các kỳ Đại hội trước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: A70, A50, A80 và các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam thời gian gần đây. Trên cơ sở đó, tham mưu Bộ Công an, Tiểu ban Tổ chức phục vụ nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ Đại hội. Ảnh: H.Đ

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ban hành nhiều kế hoạch, Phương án bảo vệ, trong đó tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, triển khai nhiều trang thiết bị hiện đại lần đầu tiên được đưa vào sử dụng nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội “từ xa, từ sớm” trên cả 04 không gian “trên không, mặt đất, mặt nước và lòng đất”. Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để phục vụ công tác bảo vệ Đại hội. Trong đó, đề xuất trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội ở mức độ đặc biệt nhất. Ảnh: H.Đ

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu và khách mời, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã lựa chọn những sỹ quan có năng lực, trình độ, có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo vệ tiếp cận để bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và các đoàn đại biểu, khách mời. Tại các địa điểm lưu trú của đại biểu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, đồ vật ra, vào khu vực bảo vệ 24/24h...Ảnh: H.Đ

Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, đơn vị chủ công có nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng nơi diễn ra Đại hội; bảo vệ tiếp cận các đại biểu, các đoàn khách mời quốc tế. “Từ yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị phối hợp tổ chức khảo sát toàn bộ địa điểm xung diễn ra các hoạt động của Đại hội; xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội, trong đó bố trí phương tiện, lực lượng tiếp cận tập thể và bảo vệ địa điểm tổ chức Đại hội đảm bảo chặt chẽ, khép kín; tổ chức luyện tập và diễn tập phương án xử lý tình huống nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội. Đồng thời quán triệt và giao nhiệm vụ cho từng cá nhân để mỗi CBCS nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh an toàn tại Đại hội”, Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế cho biết. Ảnh: H.Đ

Phòng Kỹ thuật bảo vệ, đơn vị có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng phương án, sử dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội. “Ngay từ rất sớm, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội, Bộ Khoa học và Công nghệ... tiến hành khảo sát toàn diện các địa điểm lưu trú, địa điểm tổ chức sự kiện và đặc biệt là khu vực diễn ra Đại hội. Trên cơ sở đó, các phương án, kế hoạch bảo vệ được xây dựng bài bản, sát thực tiễn và có tính dự báo cao”, Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng Phòng Kỹ thuật bảo vệ cho nói. Ảnh: H.Đ

Theo Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc, song song với công tác chuyên môn, đơn vị đặc biệt coi trọng việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao và giàu kinh nghiệm trong bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng. Các lực lượng tăng cường đều được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: H.Đ

Là một trong 88 cán bộ, chiến sĩ nữ trực tiếp tham gia bảo vệ Đại hội, Thiếu tá Nguyễn Hải Châu, cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chia sẻ: “Đại hội diễn ra trong nhiều ngày, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, áp lực công việc rất lớn. Đơn vị duy trì trực 100% quân số trong toàn bộ thời gian diễn ra Đại hội. Tuy nhiên, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ, bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi được trực tiếp tham gia bảo vệ Đại hội, nên đã cố gắng sắp xếp hài hòa công việc gia đình, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được chỉ huy giao”. Ảnh: H.Đ

Theo tienphong.vn