Bóng đá Việt Nam gặp thuận lớn ở giải châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các quốc gia đăng cai tổ chức vòng loại Giải vô địch U17 nam châu Á 2026.
Theo đó, Việt Nam là một trong bảy liên đoàn thành viên được trao quyền đăng cai, bên cạnh Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Jordan, Cộng hòa Kyrgyz và Myanmar.
Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/11/2025, với sự tham dự của 38 đội tuyển. Các đội sẽ được chia thành 7 bảng đấu, trong đó 3 bảng gồm 6 đội và 4 bảng còn lại gồm 5 đội. Bảy đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tham dự Vòng chung kết.
U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1.
Đội tuyển U17 nam Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1, cùng với Australia, Yemen, Iran, Oman, Thái Lan và Trung Quốc. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức vào ngày 7/8/2025 tại trụ sở AFC ở Malaysia.
Tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025 vừa qua, U17 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia và UAE. Mặc dù phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thi đấu đầy bản lĩnh và bất bại cả 3 trận vòng bảng với cùng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, do không đạt hiệu số và điểm số cần thiết, U17 Việt Nam không thể giành quyền vào tứ kết.
Dẫu vậy, màn trình diễn của đội, đặc biệt là trận hòa ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Nhật Bản đã để lại nhiều dấu ấn tích cực và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.
