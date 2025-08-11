Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả

{title}
{publish}
{head}
Khi triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại Công ty MQ FOOD, công an phát hiện có một làng cùng sản xuất thịt trâu giả.
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về bốn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị triệt phá trên địa bàn gần đây.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, tại xã Vĩnh Hưng, công an đã khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Công an xác định cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng. Thịt được đóng trong các bao bì giả nhãn mác. Tại thời điểm khám xét, cảnh sát thu hơn 30 tấn thịt lợn, trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.
Khi phá án, công an phát hiện cả một làng cùng sản xuất thịt trâu gác bếp “nhái”. Số lượng thịt đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ song được “biến” thành thịt trâu Hà Giang.
Sau khi công an vào cuộc, các cơ sở tại làng này đều đóng cửa.
Thịt trâu gác bếp của MQ FOOD được rao bán trên thị trường. Ảnh: MQ FOOD
Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP dược phẩm FUSI, công an đã khởi tố 3 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Từ tháng 11/2020 đến 6/2025, Công ty dược phẩm FUSI đã ký hợp đồng sản xuất 37 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.
Ngoài ra, FUSI còn ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều Công ty với tổng giá trị hàng xuất bản là 137 tỷ đồng. Tại thời điểm khám xét, công an thu 31 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số 716.291 viên nén bao phim, 1.800 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.
Một vụ án khác xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, công an đã khởi tố 5 người để điều tra về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng làm trong lĩnh vực quản lý thị trường, có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng là thực phẩm, sau đó đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.
Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.
Trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần dược phẩm Santex, công an đã khởi tố 6 bị can và thu giữ 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại, gần 77.000 lít dung dịch dạng nước. Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, tuồn vào thị trường hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về các vụ án, sáng 11/8. Ảnh: Linh Đan
Sau khi triệt phá hàng loạt các vụ về sản xuất hàng giả, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra thủ đoạn chung trong các vụ án là liên tục thay đổi liên tục địa điểm sản xuất, kinh doanh, nhà kho thường đóng cửa, chỉ mở lúc vận chuyển hàng hóa.
Nhằm tạo niềm tin, các nghi phạm đăng ký bảo hộ cho thương hiệu, ghi trên nhân bao bì các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm rất cao, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Bao bì mua từ nhiều nơi còn thực phẩm thì mua trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ, kém chất lượng.
Theo Công an Phú Thọ, nhóm phạm tội đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh...
Nguồn vnexpress.net
baophutho.vn 1.800 hồ sơ đảng viên, chỉ một bộ thiết bị, và một tập thể làm việc liên tục từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, không nghỉ trưa, không ngày cuối...
baophutho.vn Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát...
baophutho.vn Để huy động sức mạnh của toàn dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa...
Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty Cổ phần dược phẩm Santex...
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã phối hợp với cấp ủy,...
baophutho.vn Bám sát nhiệm vụ chính trị, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Tinh...
baophutho.vn Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh (PC07), lúc 22 giờ 44 phút đêm 10/8, qua số máy 114, đơn vị...
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...