Cà phê doanh nhân - cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp

Với phương châm đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình Cà phê doanh nhân của tỉnh đang trở thành diễn đàn đối thoại hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp. Thông qua các buổi gặp gỡ định kỳ, nhiều kiến nghị, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được tiếp nhận, giải quyết, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Khác với những cuộc họp hành chính thông thường, Chương trình Cà phê doanh nhân được tổ chức trong không khí cởi mở, gần gũi. Đây là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành về những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như triển khai các dự án đầu tư.

Nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC), đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), hạ tầng sản xuất hay tiếp cận nguồn lực được trao đổi trực tiếp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng nắm bắt thực tiễn, kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Điểm nổi bật của chương trình không chỉ là tạo diễn đàn đối thoại mà còn thể hiện ở tinh thần hành động sau đối thoại. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết ngay; các nội dung cần sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp đều được giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Hiệu quả này được thể hiện rõ qua việc tháo gỡ khó khăn cho dự án Cụm công nghiệp Quảng Yên. Tại phiên Cà phê doanh nhân lần thứ ba, Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt phản ánh những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, trong đó khó khăn lớn nhất là công tác GPMB khiến dự án chưa có quỹ đất sạch để triển khai.

Sau khi lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB; phấn đấu hoàn thành khu tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 12/2026 để khởi công dự án vào tháng 3/2027. Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn phát sinh.

Ngay sau chương trình, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thanh Ba cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Đồng chí Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thanh Ba cho biết: Ngay ngày hôm sau khi chương trình kết thúc, đơn vị đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và lãnh đạo địa phương để rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thanh Ba tổ chức hội nghị gỡ vướng mắc trong công tác GPMB Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Qua rà soát, các bên xác định những khó khăn chủ yếu liên quan đến hồ sơ pháp lý đất đai, sự chưa thống nhất giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất. Trên cơ sở đó, các hồ sơ được phân loại theo từng nhóm để có phương án xử lý phù hợp.

Đối với các trường hợp người dân sử dụng đất ổn định nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có biến động chưa được cập nhật trong hồ sơ địa chính, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi thực hiện thu hồi đất.

Song song với đó, kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác GPMB cũng được triển khai đồng bộ. Các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, các nhiệm vụ phục vụ GPMB dự án đang được triển khai bảo đảm tiến độ đề ra.

Thực tế cho thấy, nhiều khó khăn của doanh nghiệp đã được tháo gỡ thông qua kênh đối thoại này. Những phản ánh liên quan đến TTHC, tiếp cận đất đai, cấp phép đầu tư hay các vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đều được các cơ quan chức năng chủ động rà soát, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Đại diện Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt cho biết: Với vai trò là chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp thường xuyên phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai và GPMB. Thông qua Chương trình Cà phê doanh nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đã được doanh nghiệp trực tiếp phản ánh tới lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng.

Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời cùng tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương đã góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, sớm đưa các dự án vào khai thác, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Đại diện Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt cùng các đơn vị liên quan trao đổi, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng cao cùng áp lực cạnh tranh gia tăng, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chính vì vậy, việc duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại như Chương trình Cà phê doanh nhân có ý nghĩa quan trọng, giúp chính quyền và doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin, cùng tháo gỡ khó khăn và tìm kiếm các giải pháp phát triển phù hợp. Đây cũng là kênh để tỉnh tiếp nhận những sáng kiến, đề xuất từ thực tiễn, qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh.

Chương trình Cà phê doanh nhân đang từng bước trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, phát triển nhanh và bền vững.

Lệ Oanh