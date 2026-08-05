Giá cả thị trường ngày 05/8/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Gà vườn đất đỏ
52.290 đồng/600g
2
Mề gà tươi C.P
34.500 đồng/250g
3
Gạo thơm lài túi
95.000 đồng/túi 5kg
4
Cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam hộp
27.500 đồng/hộp 140g
5
Hủ tiếu chay Vifon gói
9.000 đồng/gói 65g
6
Thùng bịch sữa dinh dưỡng ít đường Nutimilk
267.000 đồng/48 bịch 220ml
7
Lốc hộp sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất TH True Yogurt
32.500 đồng/4 hộp 180ml
8
Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go bịch
67.500 đồng/Bịch 330g
9
Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1
52.000 đồng/30 gói 29g
10
Sữa đặc có đường Ông Thọ Trắng nhãn vàng lon
34.500 đồng/Lon 380g
11
Bánh trung thu chay Phúc An thập cẩm
59.000 đồng/Gói 120g
12
Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trên tinh dầu nước hoa tinh tế túi
115.000 đồng/Túi 2.1kg
13
Nước xả vải Downy hương nắng mai túi
189.000 đồng/Túi 3 lít
14
Kem đánh răng dược liệu Thái Dương
50.000 đồng/Tuýp 150g
15
Nước lau sàn Sunlight tinh dầu thảo mộc hương hoa hạ và bạc hà túi
68.000 đồng/Túi 3.6kg
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