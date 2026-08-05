Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 05/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Gà vườn đất đỏ

52.290 đồng/600g

2

Mề gà tươi C.P

34.500 đồng/250g

3

Gạo thơm lài túi

95.000 đồng/túi 5kg

4

Cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam hộp

27.500 đồng/hộp 140g

5

Hủ tiếu chay Vifon gói

9.000 đồng/gói 65g

6

Thùng bịch sữa dinh dưỡng ít đường Nutimilk

267.000 đồng/48 bịch 220ml

7

Lốc hộp sữa chua uống tiệt trùng hương việt quất TH True Yogurt

32.500 đồng/4 hộp 180ml

8

Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go bịch

67.500 đồng/Bịch 330g

9

Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1

52.000 đồng/30 gói 29g

10

Sữa đặc có đường Ông Thọ Trắng nhãn vàng lon

34.500 đồng/Lon 380g

11

Bánh trung thu chay Phúc An thập cẩm

59.000 đồng/Gói 120g

12

Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trên tinh dầu nước hoa tinh tế túi

115.000 đồng/Túi 2.1kg

13

Nước xả vải Downy hương nắng mai túi

189.000 đồng/Túi 3 lít

14

Kem đánh răng dược liệu Thái Dương

50.000 đồng/Tuýp 150g

15

Nước lau sàn Sunlight tinh dầu thảo mộc hương hoa hạ và bạc hà túi

68.000 đồng/Túi 3.6kg

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Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Bánh trung thu Dinh dưỡng Thức uống Dược liệu Việt nam Sữa chua Hàng hóa Hoa Cà phê
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