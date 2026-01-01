Các địa phương khắp mọi miền Tổ quốc tưng bừng chào đón năm mới 2026

Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, cùng hòa chung không khí hân hoan chào đón năm mới 2026.

Những chùm pháo hoa sắc màu tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào đón năm mới 2026. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Chào đón năm mới 2026, tối 31/12, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, cùng hòa chung không khí hân hoan chào đón năm mới 2026.

Tối 31/12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Countdown 2026-Thái Nguyên bừng sáng."

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang trọng và đại tiệc âm nhạc, ánh sáng hiện đại, tạo nên điểm nhấn văn hóa, giải trí đặc sắc trong đêm cuối cùng của năm 2025.

Trước giờ khai mạc, không gian quảng trường đã sôi động với các màn trình diễn DJ, hiệu ứng sân khấu và hoạt động tương tác, khuấy động bầu không khí lễ hội.

Mở đầu chương trình chính, khán giả được theo dõi phóng sự tổng hợp những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2025, một năm ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cho biết năm 2026 là chặng đường mới với nhiều thời cơ mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới hành động quyết liệt và khát vọng vươn lên, tỉnh Thái Nguyên quyết tâm tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo hướng hiện đại, đáng sống, có vị thế ngày càng cao trong khu vực.

Tối 31/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch và Chào năm mới 2026 với chủ đề “Rạng rỡ Đắk Lắk-Chào năm mới 2026” tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại, nghệ thuật biểu diễn trẻ trung cùng công nghệ ánh sáng, sân khấu, tạo nên không gian nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, khắc họa hình ảnh Đắk Lắk năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ trong quá trình hội nhập và phát triển. Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ, ban nhạc, nhóm múa, DJ và lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp mang đến những tiết mục đa dạng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách.

Anh Y Thao Byã, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ trong tiết trời se lạnh của ngày cuối năm, cả gia đình rất vui mừng khi cùng nhau thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục biểu diễn hiện đại, sôi động chào đón năm mới 2026. Đây là một trong những điểm nhấn văn hóa-nghệ thuật đặc sắc, không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người Đắk Lắk năng động, thân thiện đến với du khách trong và ngoài nước.

Phấn khởi khi cùng nhóm bạn thân “cháy” hết mình trong các tiết mục sôi động, chị Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, du khách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thật sự ấn tượng với màn trình diễn nghệ thuật kết hợp nhiều yếu tố về âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu... tạo nên không khí hân hoan, sôi động trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới 2026.

Kỳ vọng trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung sẽ phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bức phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh ý nghĩa văn hóa, tinh thần, Chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch và Chào năm mới 2026 với chủ đề “Rạng rỡ Đắk Lắk - Chào năm mới 2026” còn gửi gắm thông điệp tích cực về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào quê hương, niềm tin vào tương lai tươi sáng của tỉnh Đắk Lắk trong năm mới 2026.

Ngay sau chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Đắk Lắk-Chào năm mới 2026” tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức Lễ Chào cờ đầu năm mới và các hoạt động chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh (nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc) vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 1/1/2026 tại xã Hòa Xuân.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế về điểm đến đặc trưng của Đắk Lắk, qua đó thu hút du khách đến địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích; xây dựng hình ảnh một Đắk Lắk hấp dẫn, thân thiện và mến khách.

Tối 31/12, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Gia Lai Countdown Tết Dương lịch 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim-Kết nối yêu thương."

Chương trình được kết nối cầu truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Đây là điểm nhấn văn hóa, giải trí trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, là khởi đầu cho năm Du lịch Quốc gia năm 2026 mà tỉnh Gia Lai đăng cai.

Tại đêm Countdown, hàng nghìn khán giả được hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc với những ca khúc quốc tế và Việt Nam như Happy New Year, Hello Việt Nam, Điệp khúc mùa xuân, Đong đầy cả năm... được thể hiện bởi các nghệ sỹ trong và ngoài nước, mang đến bức tranh mùa xuân đa sắc, kết nối cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, các tiết mục mashup, vũ đạo hiện đại kết hợp hình ảnh cảnh đẹp biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Gia Lai - vùng đất giàu tiềm năng, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách.

Tại điểm cầu Pleiku, chương trình dành không gian trang trọng để tôn vinh văn hóa truyền thống Tây Nguyên với cồng chiêng, xoang và các ca khúc mang âm hưởng đại ngàn. Những thanh âm mộc mạc, sâu lắng không chỉ gợi nhắc về cội nguồn văn hóa mà còn thể hiện sự tiếp nối, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống hôm nay.

Các tiết mục dân gian đan xen cùng âm nhạc đương đại tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, khẳng định bản lĩnh, sức sống và tinh thần hội nhập của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Càng gần thời khắc năm mới, không khí càng sôi động với sự góp mặt của các ca sỹ trẻ, nghệ sỹ DJ trong nước và quốc tế. Những giai điệu âm nhạc hiện đại, EDM (Electronic Dance Music - là thể loại nhạc dance điện tử, sôi động, được tạo ra từ các thiết bị kỹ thuật số) cùng hiệu ứng sân khấu rực rỡ đưa khán giả hòa mình vào không gian lễ hội đầy năng lượng, hướng tới thời khắc đếm ngược thiêng liêng chào năm mới.

Năm mới 2026 sẽ chính thức được chào đón bởi màn pháo hoa kỹ xảo rực sáng bầu trời với niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn xa.

Năm 2026 là Năm du lịch Quốc gia, tỉnh Gia Lai sẽ chủ trì tổ chức 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục tiêu biểu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì tổ chức gần 20 hoạt động.

Chuỗi hoạt động “Gia Lai - Ngày mới” có 9 sự kiện; chuỗi hoạt động khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 có 11 sự kiện; chuỗi du lịch hè Quy Nhơn có 12 sự kiện; Chuỗi hoạt động Gia Lai-Trải nghiệm miền đất võ có 15 sự kiện; chuỗi hoạt động Gia Lai chạm nhịp cồng chiêng có 9 sự kiện. Ngoài ra còn có hơn 60 sự kiện bên lề trong Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai.

Tối 31/12, tại quảng trường Tô Quyền, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, chương trình nghệ thuật “Tây Ninh: Chào năm mới 2026” diễn ra trong không khí rộn ràng, trang trọng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách tham dự.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Những năm Ngọ vang dội non sông” - một bản hùng ca giàu chất sử thi, tái hiện những dấu mốc chói lọi của lịch sử dân tộc. Từ năm Bính Ngọ 766, khi Phùng Hưng phất cao ngọn cờ tự chủ trước ách đô hộ nhà Đường; đến chiến thắng Mậu Ngọ 1258, quân dân nhà Trần đánh tan quân xâm lược trên sông Hồng và mùa Xuân Bính Ngọ 1786, ngày 21/7, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ tiến vào giải phóng Thăng Long. Những lớp lang nghệ thuật được dàn dựng công phu đã khắc họa sinh động tinh thần xung kích, ý chí quật cường, khát vọng độc lập, thống nhất và sự tiếp nối hào khí dân tộc qua các thời đại.

Trên nền mạch nguồn lịch sử ấy, chương trình triển khai các chương nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại. Chương 1 “Đảng là mùa xuân” gửi gắm niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, mở ra những mùa xuân độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Những ca khúc quen thuộc, sâu lắng về Đảng, về mùa Xuân đất nước vang lên giữa không gian quảng trường rộng lớn, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ trong lòng người xem...

Điểm nhấn của chương trình là Chương 3 “2026 - Kỷ nguyên vươn mình,” hòa nhịp cùng dòng chảy chung của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Những giai điệu hào sảng, tràn đầy năng lượng đã truyền đi thông điệp về khát vọng tương lai, về một Việt Nam tự tin hội nhập, khẳng định vị thế, trong đó Tây Ninh là một mắt xích năng động, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Thông qua các tiết mục được dàn dựng bài bản, quy mô, chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, mà còn là dịp nhìn lại chặng đường năm 2025 với nhiều nỗ lực và thành tựu đáng trân trọng. Kết thúc chương trình sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn như một lời chào đón năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc dành cho người dân Tây Ninh và du khách.

Countdown Chào đón năm mới 2026 của Quảng Ninh thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tại Quảng Ninh, bầu trời vùng đất Di sản bừng sáng bởi màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và những nhịp đập âm nhạc sôi động tại chương trình “Quảng Ninh Countdown 2026“với chủ đề”Kỷ luật - Đồng tâm và kiến tạo tương lai."

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Quảng Ninh không chỉ nhìn lại một chặng đường 2025 đầy ắp kỳ tích mà còn tự tin đặt những bước chân đầu tiên vào năm 2026 - năm bản lề thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dòng chảy thời gian của năm 2025 đã ghi dấu những nỗ lực phi thường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Vượt lên những thách thức, tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế của một địa phương đi đầu cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 11,89%, đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp tăng trưởng hai con số.

Niềm tự hào của vùng đất mỏ càng được nhân lên khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới, mở ra cơ hội bứt phá cho ngành du lịch vốn đã rất thành công với dấu mốc đón 21,28 triệu lượt khách trong năm qua.

Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2025 của tỉnh còn được tô điểm bởi những thành tựu vượt bậc như tổng thu ngân sách nhà nước đạt con số ấn tượng trên 82.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư FDI duy trì sức hút mạnh mẽ với hơn 4 tỷ USD đổ vào các dự án công nghệ cao, bán dẫn.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trước một năm so với kế hoạch, khẳng định tính nhân văn trong mọi chính sách phát triển. Việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn cùng với sự bứt phá của chuyển đổi số, khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, đã tạo ra một diện mạo hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Hải, phường Móng Cái 3 chia sẻ: “Năm 2025 đối với tôi là một năm của sự tăng tốc. Chứng kiến những dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hoàn thành, tôi thấy vô cùng tự hào. Bước sang năm 2026, tôi mong muốn Chính phủ và tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các dự án kinh tế tuần hoàn và công nghiệp xanh. Ước nguyện lớn nhất của tôi là năm mới sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội chất lượng được bàn giao, giúp công nhân chúng tôi thực sự an cư trên vùng đất năng động này."

Chị Trần Thị Thu Trang, một cư dân gắn bó lâu năm tại phường Cao Xanh bộc bạch: “Điều tôi cảm nhận rõ nhất trong năm qua là sự đầu tư thực chất cho an sinh xã hội. Năm 2026, tôi mong muốn kinh tế đất nước tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng để đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân sớm vượt ngưỡng 12.000 USD như mục tiêu tỉnh đề ra."

Năm 2026 được Quảng Ninh xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho cả giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhưng dựa trên cơ sở vững chắc: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 12,5%, thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 73.900 tỷ đồng với cơ cấu thu bền vững hơn.

Mục tiêu lớn nhất của năm 2026 là nâng GRDP bình quân đầu người đạt trên 11.800 USD, đồng thời đẩy mạnh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên trên 14% trong cơ cấu kinh tế. Tỉnh cũng đặt kế hoạch đón 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bền vững. Tất cả những con số này không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là cam kết của chính quyền trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 1,4 triệu dân.

Khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, báo hiệu năm 2026 đã đến, Quảng Ninh bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một “đầu tàu” sẵn sàng vươn khơi, đưa con tàu kinh tế-xã hội cán đích thành công các mục tiêu đã đề ra, vì một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp và văn minh.

Tối 31/12, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt để theo dõi trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2026” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt. Với ý nghĩa chào đón năm mới, thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình tôn vinh những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam; ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước và khắc họa hình ảnh con người Lâm Đồng trong dòng chảy chung của mùa xuân đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, năm 2025 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một yêu cầu hoàn toàn mới, nhiều việc chưa có tiền lệ nhưng tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Bước sang năm mới 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng vững bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 được chia thành 3 phần. Phần 1 mang tên “Lâm Đồng chào Xuân” với những thanh âm mở đầu cho mùa mới - một mùa Xuân yêu thương của quê hương, đất nước thông qua các tác phẩm âm nhạc giàu chiều sâu, được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu như ca sỹ Trọng Tấn, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn, ca sỹ Khánh Linh.

Phần 2 với chủ đề “Sức sống Lâm Đồng” với những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của quê hương Lâm Đồng - vùng đất giàu tiềm năng, nơi hội tụ hài hòa giữa cao nguyên và biển cả, sở hữu thiên nhiên trù phú, khí hậu đa dạng và không gian văn hóa đa sắc màu; một vùng đất đang mở ra những cơ hội phát triển mới, bền vững và đầy khát vọng.

Khép lại chương trình nghệ thuật chào năm mới sẽ là phần đếm ngược chào năm mới, khoảnh khắc thiêng liêng cùng chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026 với nhiều niềm tin và hy vọng.

Từ mảnh đất mộng mơ, giàu bản sắc và đầy tiềm năng, Lâm Đồng đang vững vàng bước vào năm mới với tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá.

Chương trình Countdown năm 2026,thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức và cùng đếm ngược thời khắc chuyển tiếp sang năm mới. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tối 31/12, người dân thành phố Huế nô nức xuống phố, cùng nhau tận hưởng không khí cuối năm, đếm ngược thời khắc bước qua năm mới, chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc.

Tại khu vực công viên, quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế diễn ra Chương trình Countdown năm 2026, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Đông Nhi, Khắc Việt, Will...

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho hay, năm 2025 là năm đầu tiên thành phố Huế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng. Kinh tế-xã hội ổn định, các lĩnh vực chuyển động mạnh mẽ, thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Những thành tựu đó tạo nền tảng vững chắc để Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn và tâm thế tự tin.

Bước vào năm 2026, thành phố sẽ tập trung hành động quyết liệt với mục tiêu tạo bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, bền vững, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các đột phá chiến lược, đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng sản xuất; nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư-kinh doanh; chú trọng các ngành, lĩnh vực có lợi thế để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cùng với đó, thành phố sẽ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Năm 2025, GRDP thành phố tăng khá (8,5-9%); các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp-xây dựng đều khởi sắc; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 15.000 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm cao của toàn quốc, tập trung vào các dự án trọng điểm, góp phần tạo nguồn lực, sức bật mới cho phát triển đô thị những năm tiếp theo. Cũng trong năm này, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kì năm trước.

Du khách đến từ Mỹ thích thú khi lần đầu tiên đón năm mới tại Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tại Đà Nẵng, tối 31/12, trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế tham gia tạo nên không gian lễ hội sôi động, rực rỡ trên khắp các tuyến phố trung tâm và dọc hai bờ sông Hàn.

Tại khu vực trung tâm thành phố, Lễ hội chào năm mới 2026 diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến ngày 3/1/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí phong phú. Lễ hội được tổ chức tại nhiều địa điểm như Công viên bờ Đông cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, Quảng trường 24/3, Công viên biển Tam Thanh cùng các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách, kích cầu du lịch dịp đầu năm mới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội là Đại lộ “Đà Nẵng-Chào năm mới 2026” trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. Không gian đại lộ được thiết kế thành trục sáng tạo lễ hội với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn âm nhạc sôi động, thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia vui chơi, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong đêm giao thừa.

Có mặt từ sớm tại khu vực bờ sông Hàn, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ: “Năm nay thành phố tổ chức lễ hội quy mô, không khí rất vui tươi, văn minh. Gia đình tôi cùng nhau xuống phố đón giao thừa, vừa xem biểu diễn nghệ thuật, vừa chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Ai cũng mong một năm 2026 bình an, nhiều niềm vui."

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Đà Nẵng diễn ra giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn-Chạy đến tương lai” từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 31/12/2025, với cự ly 5 km, thu hút hàng nghìn vận động viên là người dân địa phương và du khách trong nước, quốc tế. Các vận động viên xuất phát từ phố đi bộ Bạch Đằng, chạy qua cầu Rồng, tuyến Trần Hưng Đạo, cầu Nguyễn Văn Trỗi và sẽ về đích đúng thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới, nhằm lan tỏa tinh thần năng động, khỏe khoắn của thành phố bên sông Hàn.

Anh Lê Khánh Huy, một vận động viên tham gia giải chạy, cho biết: “Được chạy giữa không gian lễ hội, qua những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng và về đích đúng khoảnh khắc giao thừa là trải nghiệm rất đặc biệt. Đây là cách đón năm mới rất ý nghĩa, tạo năng lượng tích cực cho cả năm."

Nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng trước không khí đón năm mới tại Đà Nẵng mang lại cảm giác rất thân thiện, an toàn. Người dân cởi mở, các hoạt động lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp, giúp du khách như cảm nhận rõ sự hiếu khách của thành phố.

Chia sẻ về các hoạt động đón năm mới 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; trong đó, các sự kiện, lễ hội đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng sức hấp dẫn điểm đến, kích hoạt tiêu dùng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo lãnh đạo thành phố, bước sang năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bền vững, lấy người dân và du khách làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đô thị và dịch vụ du lịch; đồng thời tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Để bảo đảm cho người dân và du khách vui chơi, đón năm mới an toàn, các lực lượng công an, quân đội, y tế, phòng cháy chữa cháy và lực lượng tình nguyện đã phối hợp chặt chẽ, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ tại các khu vực tập trung đông người. Công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân, hỗ trợ du khách được thực hiện kịp thời, góp phần để đêm giao thừa diễn ra an toàn, trật tự.

Trong dịp này, các cơ sở lưu trú, khu du lịch, nhà hàng trên địa bàn thành phố ghi nhận lượng khách tăng cao. Không khí vui xuân, đón Tết Dương lịch 2026 diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

