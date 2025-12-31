Pháp hội Cầu an đón năm mới 2026 tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Từ ngày 31/12/2025 đến 2/1/2026, tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Khu danh thắng Tây Thiên) diễn ra Pháp hội Cầu an đón năm mới 2026. Sự kiện mang ý nghĩa văn hóa tâm linh sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân.

Pháp hội Cầu an do Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tổ chức, với sự chủ trì của Đức Gyalwa Dokhampa, bậc Thượng sư truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa Drukpa, cùng chư Tăng Truyền thừa Drukpa đến từ Ấn Độ. Sự kiện dự kiến thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Pháp hội Cầu an đón năm mới thu hút hàng nghìn phật tử trong và ngoài nước về tham dự.

Trong thời gian diễn ra pháp hội, nhiều nghi lễ và hoạt động tâm linh được tổ chức trang nghiêm như: khai đàn pháp hội, cầu an quốc thái dân an, nhiễu tháp, dâng đèn, thiền định và hồi hướng công đức. Các nghi lễ được thực hiện trong không gian linh thiêng của Bảo tháp Mandala, giúp người tham dự hướng tâm thanh tịnh, khởi đầu năm mới với tinh thần an lạc, thiện lành.

Nhiều nghi lễ và hoạt động tâm linh được tổ chức trang nghiêm tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Điểm nhấn của pháp hội là đêm cầu an đón giao thừa 31/12/2025, với nghi lễ dâng đèn và truyền đăng, biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, từ bi và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong năm mới 2026.

Trung tâm Bảo tháp Mandala Tây Thiên là nơi tổ chức các nghi thức chính của pháp hội cầu an năm 2026.

Không chỉ là hoạt động tôn giáo, Pháp hội Cầu an đón năm mới tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên còn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh, giáo dục con người hướng thiện, sống nhân ái, gắn bó với cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm ảnh về hành trình hoằng pháp và các hoạt động văn hóa – xã hội của Truyền thừa Drukpa tại Việt Nam cũng được tổ chức, mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với xã hội.

Việc tổ chức Pháp hội tiếp tục khẳng định vai trò của Tây Thiên là điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa – tâm linh theo hướng văn minh, bền vững.

Bảo tháp Mandala Tây Thiên là công trình mang dấu ấn tâm linh của Phật giáo Mật tông, nơi đây không chỉ là điểm hành hương của các phật tử hàng năm mà còn là điến du lịch tâm linh hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ.

Trung Đông