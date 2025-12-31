Bắc - Trung Bộ đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa rét trong ngày đầu năm 2026

Từ ngày 1-4/1/2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18-21°C.

Nhưng sang ngày 01/01/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 01/01/2026, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 01/01/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 01/01/2026 trời chuyển rét. Từ đêm 01/01/2026, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 02-03/01/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm 31/12/2025 và ngày 01/01/2026 có mưa, mưa rào; từ đêm 01/01/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ C.

Diễn biến thời tiết trên biển dự báo, ngày 01/01/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–3 m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4–6 m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-5 m.

Từ đêm 01/01/2026, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông, bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Dự báo nhiệt độ chi tiết trong ngày và đêm 01/01/2026, khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ trung bình từ 15-17 độ C. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ trung bình từ 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 02-03/01/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Trong đêm 31/12 và ngày 1/1/2026, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ và một phần Trung Bộ duy trì hình thái nhiều mây, có mưa và trời rét; Nam Bộ phổ biến ngày nắng.

Cụ thể, tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất 20-22 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây; đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, vùng núi 15-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3; từ ngày 1/1, gió chuyển dần sang Đông Bắc và mạnh lên, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 25-27 độ C. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-29 độ C, thấp nhất từ 14-22 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 21-31 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Đối với thời tiết trên biển, dự báo trong đêm 31/12/2025 và sáng 01/01/2026, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m.

Ảnh minh họa. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Đến chiều 01/01/2026, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m.

Chiều tối 01/01/2026, tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3,0m. Cùng thời gian này, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3,0m.

Ngoài ra, trong đêm 31/12/2025 và ngày 01/01/2026, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo trong đêm 01 và ngày 02/01/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 đến 3,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0 đến 6,0m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 đến 5,0m.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 được dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ rét, nhiều nơi có mưa. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong thời gian nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1-4/1/2026), thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, ngày 1/1 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Từ đêm, trời chuyển rét, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C; thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Từ ngày 2-4/1, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi, trời rét; vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 8 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày 1/1 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mưa vài nơi, gần sáng 2/1 có mưa rào và dông. Phía Bắc từ đêm trời chuyển rét. Từ ngày 2-4/1, phía Bắc mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Đối với duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 1/1 ban ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 2-4/1, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam mưa rào và dông rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong suốt thời gian từ ngày 1-4/1, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, du khách và các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động trong sinh hoạt, đi lại và tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp nghỉ lễ.

