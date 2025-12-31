Sáng - xanh - sạch - đẹp đón Xuân mới 2026

Năm mới 2026 đang đến rất gần. Những ngày này, từ đô thị đến nông thôn, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong toàn tỉnh đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Xuân mới. Quê hương Đất Tổ như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Từ những tuyến phố sầm uất đến các miền quê yên bình, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ tươi của cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo được treo ngay ngắn trên các trục đường, nhà văn hóa khu dân cư và trước mỗi ngôi nhà. Trong ánh nắng ấm áp đầu Xuân, những vườn hoa, đảo hoa tại các khu vực công cộng, ven đường, khuôn viên nhà văn hóa được chăm sóc kỹ lưỡng, bung nở rực rỡ, góp phần tô điểm thêm cho diện mạo quê hương. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được các địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ, rộng khắp.

Người dân xã Bản Nguyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ đón chào năm mới 2026.

Không khí đón năm mới 2026 càng thêm rộn ràng, phấn khởi khi Nhân dân vui mừng trước thành công của nhiều sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức trong thời gian qua, nổi bật là việc triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Không khí hân hoan ấy hiện hữu trên từng con đường, góc phố, trong mỗi khu dân cư và từng mái ấm gia đình.

Tại các đô thị, hệ thống pa-nô, áp-phích, biển quảng cáo, bảng điện tử được thay mới, trang trí đồng bộ; các tuyến đường rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Trong khu dân cư, người dân tích cực treo cờ Tổ quốc, trang trí đèn LED, vẽ tranh tường, tạo nên diện mạo khang trang, sinh động.

Song song với đó, các địa phương tập trung chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, cây xanh công cộng; tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Công tác giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; kiểm tra, xử lý vi phạm; rà soát, thay thế các biển hiệu cũ, hư hỏng; chỉnh trang bó cáp điện, viễn thông tại những vị trí mất mỹ quan đô thị cũng được triển khai quyết liệt.

Tại phường Phúc Yên, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo sớm và bài bản. Ngay từ đầu tháng 12, phường đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị chào mừng năm mới 2026 và các sự kiện lớn sắp diễn ra. Nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước trên địa bàn đang được gấp rút hoàn thành.

Phường cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cây xanh, hệ thống chiếu sáng, bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; vận động cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư và Nhân dân tích cực trang trí đèn, cây xanh, tạo điểm nhấn cảnh quan trên các trục đường, khu dân cư, góp phần mang lại diện mạo đô thị khang trang, văn minh.

Ở các vùng quê, dù bận rộn với công việc đồng áng cuối năm, người dân vẫn náo nức chung tay vệ sinh môi trường, làm đẹp làng quê. Hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên tích cực thu gom rác thải, phát quang bờ bụi, chăm sóc cây xanh, trồng hoa, treo cờ... Những con đường bê tông nông thôn sạch sẽ, hai bên rực rỡ hoa tươi, rợp bóng cây xanh khiến mỗi làng quê trở nên thanh bình, đáng sống.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì trồng hoa bổ sung tại một số điểm công cộng để diện mạo đô thị thêm rực rỡ đón năm mới.

Tại các khu dân cư, phong trào ra quân vệ sinh môi trường được cộng đồng hưởng ứng sôi nổi. Điển hình như khu dân cư thông minh số 5 - Cao Xá, xã Bản Nguyên, không khí chuẩn bị đón Xuân mới 2026 diễn ra rộn ràng. Bên cạnh hoạt động thường xuyên của tổ vệ sinh môi trường, khu dân cư còn huy động các hộ dân tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, chăm sóc hoa, cây cảnh, chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Trưởng khu dân cư số 5 - Cao Xá, ông Trịnh Văn Khoa chia sẻ: “Theo thông báo của khu, mỗi gia đình đều cử ít nhất một người tham gia dọn vệ sinh tập trung. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, tích cực, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Khi hoàn thành, những con đường trở nên sạch sẽ, khang trang hơn khiến ai cũng phấn khởi. Các hộ dân còn đồng thuận đóng góp kinh phí mua hoa, cây xanh, cờ, đèn trang trí... Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Việc chỉnh trang đô thị và cảnh quan nông thôn không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân đón Xuân mới mà còn thể hiện nét đẹp văn minh, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xây dựng mỹ quan của người dân Đất Tổ. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, khắp quê hương Phú Thọ đang khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng cùng Nhân dân đón Xuân 2026 vui tươi, an lành và tràn đầy niềm tin, kỳ vọng.

Lệ Oanh