Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát một số địa điểm du lịch tại Phú Thọ

Ngày 8/4, Đoàn Famtrip (du lịch trải nghiệm) gồm một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã tiến hành khảo sát tuyến du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên; Khu du lịch quốc gia Tam Đảo cùng một số điểm đến tiêu biểu trong khu vực.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham quan, khảo sát tại Khu di tích, danh thắng Tây Thiên.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình do Hiệp hội Du lịch Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức. Đoàn Famtrip quốc tế gồm 88 thành viên đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Malaysia khảo sát du lịch Phú Thọ trong 2 ngày (mùng 8 và 9/4).

Tại các điểm đến, đại diện các doanh nghiệp lữ hành được giới thiệu về giá trị văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái; đồng thời trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của địa phương.

Trong đợt khảo sát thực tế các điểm du lịch tại Phú Thọ lần này, đoàn chia thành 4 tuyến khảo sát tại các điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát dịch vụ du lịch tại sân Golf Tam Đảo.

Chương trình du lịch trải nghiệm là dịp quan trọng để các doanh nghiệp lữ hành quốc tế hiểu rõ hơn về đất và người Phú Thọ cũng như khu vực lân cận, từ đó xây dựng các tour, tuyến du lịch phù hợp, kết nối đưa du khách quốc tế đến với Phú Thọ trong thời gian tới.

Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch địa phương tăng cường quảng bá hình ảnh, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

