Các gã khổng lồ công nghệ tham gia bộ quy tắc thực hành AI của EC

Ngày 1/8, truyền thông châu Âu cho biết Ủy ban Châu Âu vừa công bố có khoảng 26 công ty công nghệ, trong đó có nhiều gã khổng lồ như Amazon, Google, Microsoft... đã đăng ký vào Bộ quy tắc thực hành AI cho mục đích chung của EU (GPAI).

Bộ quy tắc thực hành AI được Ủy ban châu Âu công bố vào đầu tháng này là một bộ quy tắc mang tính tự nguyện về các vấn đề minh bạch, bản quyền và an toàn, bảo mật, nhằm mục đích hỗ trợ các nhà cung cấp mô hình GPAI tuân thủ theo Đạo luật AI.

Ảnh minh họa.

Bộ quy tắc sẽ có hiệu lực từ 2/8, truyền thông châu Âu cho biết các bên ký kết thỏa thuận này bao gồm những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Google, Microsoft và IBM. Danh sách cũng bao gồm các nhà cung cấp AI như Open AI, Mistral AI của Pháp và công ty khởi nghiệp Aleph Alpha của Đức.

Trước đó, Meta đã tuyên bố rằng sẽ không tham gia, với lý do bộ luật này hạn chế sự đổi mới và cho rằng châu Âu đang đi sai hướng về Trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, công ty này vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ trong khuôn khổ Đạo luật AI có hiệu lực từ ngày 2/8. Trong khi đó, đầu tuần qua, gã khổng lồ Google cho biết sẽ tham gia ký kết nhưng bày tỏ lo ngại về các quy định AI của khối liên quan đến vấn đề đổi mới.

Ở một diễn biến liên quan, ông Kent Walker, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của công ty mẹ của Google là Alphabet, cho biết mặc dù phiên bản cuối cùng của bộ luật đang tiến gần hơn đến việc hỗ trợ các mục tiêu kinh tế và đổi mới của châu Âu nhưng công ty này vẫn lo ngại rằng đạo luật và bộ quy tắc này có thể làm chậm quá trình phát triển AI ở châu Âu.

Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng thông tin các nhà cung cấp đã có mô hình GPAI trên thị trường cần phải ký kết trước ngày 1/8. Như vậy, từ 2/8, 27 quốc gia thành viên EU sẽ phải chỉ định các cơ quan giám sát quốc gia để đảm bảo các doanh nghiệp trong nước tuân thủ Đạo luật AI, mức phạt đối với các trường hợp vi phạm có thể lên tới 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu hằng năm của công ty.

