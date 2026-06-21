Các nhà tạo mẫu quốc tế mang “triển lãm nghệ thuật” lên sàn runway Việt Nam

Frederick Lee đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi thời trang, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa quyện để kể một câu chuyện có sức mạnh ám ảnh trên sàn runway.

Bộ sưu tập “CULT” của nhà thiết kế Singapore Frederick Lee.

Là hai “gương mặt thân quen” của sàn runway Vietnam International Fashion Week, nhà thiết kế “Haute Couture” Frederick Lee đến từ Singapore và Chung Chung Lee của Hàn Quốc vừa có màn trở lại sàn diễn Việt Nam ấn tượng.

Nếu Frederick Lee chinh phục giới mộ điệu bằng thế giới thời trang đậm chất avant-garde (xu hướng tiên phong, đổi mới và phá cách) và đầy mê hoặc bằng bộ sưu tập “CULT,” thì Chung Chung Lee mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại thông qua các thiết kế giàu tính ứng dụng, bắt kịp xu hướng và phản ánh rõ nhịp sống đương đại.

Dấu ấn Haute Couture từ Singapore

Frederick Lee luôn để lại dấu ấn bởi tư duy sáng tạo khác biệt cùng khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ Haute Couture (thời trang xa xỉ). Năm 2025, bộ sưu tập “Nocturne Éternelle” của nhà tạo mẫu này từng mở ra bản giao hưởng giữa vẻ đẹp và bóng tối trên sàn runway Việt Nam, thì với “CULT” Frederick Lee muốn mời giới mộ điệu Việt bước sâu hơn vào những tầng ý niệm của tâm thức con người.

Không chỉ kể câu chuyện về sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, bộ sưu tập khai thác những niềm tin, bản năng và cảm xúc nguyên sơ được ẩn giấu phía sau lớp mặt nạ của đời sống hiện đại, biến sàn diễn thành một không gian nghệ thuật giàu tính biểu đạt.

Dưới bàn tay sáng tạo của Frederick Lee, từng thiết kế hiện lên như một tác phẩm điêu khắc chuyển động với cấu trúc phom dáng đồ sộ, kỹ thuật xử lý chất liệu công phu cùng các chi tiết lông vũ, hoa lá và hình tượng động vật được cách điệu đầy dụng ý.

Tông màu đen – đỏ xuyên suốt bộ sưu tập càng nhấn mạnh tinh thần Gothic (phong cách mang hơi hướng ma quái, bí ẩn) đặc trưng, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ giữa quyền lực, đam mê và những góc khuất sâu kín của cảm xúc con người.

Không chỉ gây ấn tượng bởi các thiết kế, “CULT” còn chinh phục khán giả bằng cách dàn dựng sân khấu đầy tính sắp đặt. Thay vì chỉ trình diễn theo hình thức catwalk truyền thống, các người mẫu liên tục dừng lại dưới những điểm sáng trên sàn diễn để tạo dáng như những tác phẩm điêu khắc đang được trưng bày trong một triển lãm nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và ngôn ngữ hình thể đã biến toàn bộ sàn runway thành một không gian trưng bày sống động, nơi mỗi thiết kế được chiêm ngưỡng như một tác phẩm độc lập nhưng vẫn nằm trong tổng thể câu chuyện mà Frederick Lee muốn kể.

Nếu mở màn cho thế giới Gothic đầy mê hoặc mà Frederick Lee kiến tạo là Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez trong thiết kế đen huyền bí mang đậm tinh thần avant-garde, với những đường nét dựng khối ấn tượng và phụ kiện đội đầu tựa vầng hào quang gai nhọn, thì khép lại màn trình diễn là đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist trong thiết kế đỏ rực đầy quyền lực.

Thiết kế corset được xử lý draping (nghệ thuật tạo hình trang phục ba chiều) tinh xảo kết hợp cùng phụ kiện đội đầu mang hình thái như một vương miện đương đại và áo choàng tà dài tôn lên hình ảnh kiêu hãnh đầy cuốn hút của nàng hậu.

NTK Frederick Lee xúc động trong dịp trở lại sàn diễn Việt Nam này.

Đặc biệt, ở phần kết màn, các người mẫu lần lượt xuất hiện theo từng nhóm và cùng tạo dáng giúp khán giả cảm nhận rõ tổng thể sự kết nối giữa các thiết kế cũng như mạch cảm xúc xuyên suốt bộ sưu tập. Cách dàn dựng đầy bất ngờ này không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn mang đến trải nghiệm thưởng lãm mới mẻ, khác biệt so với những màn trình diễn thời trang thông thường.

Và hơn thế, với màn trình diễn sáng tạo, “CULT” không chỉ đơn thuần là cách giới thiệu một bộ sưu tập Haute Couture, Frederick Lee đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi thời trang, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa quyện để kể một câu chuyện có sức mạnh ám ảnh trên sàn runway.

“Làn gió athleisure” từ Hàn Quốc

Gắn bó với thời trang Việt đã nhiều năm, Chung Chung Lee được nhớ đến là nhà thiết kế có khả năng cân bằng giữa yếu tố thời trang, công năng và tính thương mại. Lần này, ông ra mắt bộ sưu tập LIE Spring/Summer 2026 – “Run for Rhythm; In Your Own Lane,” truyền tải thông điệp sống theo nhịp điệu và tốc độ của chính mình giữa một thế giới luôn vận động không ngừng.

Lấy cảm hứng từ môn thể thao chạy bộ - biểu tượng của tính bền bỉ, tự do và tinh thần chinh phục, nhà thiết kế muốn khẳng định rằng thời trang không chỉ phản ánh phong cách sống mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng mỗi chuyển động của cơ thể.

Trong bối cảnh con người ngày càng theo đuổi lối sống năng động, nhà tạo mẫu cho biết muốn lựa chọn ngôn ngữ “athleisure” (kết hợp hài hòa giữa trang phục thể thao và thời trang thường ngày) hiện đại để kể câu chuyện về sự cân bằng giữa tính ứng dụng, công nghệ và tính thẩm mỹ.

Với “Run for Rhythm; In Your Own Lane,” nhiều thiết kế gây ấn tượng nhờ cách xử lý layering (xếp chồng các lớp vải) và khả năng biến đổi linh hoạt. Những mẫu áo khoác gió cách điệu với hệ túi đa năng, kết hợp quần legging hoặc được xây dựng trên phom dáng ba chiều cùng kỹ thuật cắt may tối ưu cho chuyển động cơ thể, mang đến cảm giác năng động và linh hoạt. Bên cạnh đó, mũ trùm đầu và các phụ kiện túi hộp cỡ nhỏ không chỉ tạo điểm nhấn mà còn nhấn mạnh xu hướng “utility fashion” (xu hướng thời trang tiện ích) đang lên ngôi.

Hòa cùng tinh thần bộ sưu tập, các người mẫu với các bước catwalk mạnh mẽ trên nền nhạc sôi động đã góp phần “khuấy động” show diễn, làm nổi bật nhịp di chuyển liên tục trong từng thiết kế. Âm nhạc và thời trang hài hòa góp phần “tăng nhiệt” cho cảm xúc người thưởng lãm.

Thông qua sự cân bằng giữa thời trang thể thao ứng dụng, tư duy thiết kế đương đại và tinh thần bền vững, nhà thiết kế đến từ xứ sở kim chi đã mang đến một “bản hòa ca” của chuyển động, năng lượng và sự tinh tế. Với những sáng tạo đậm tinh thần hiện đại, Chung Chung Lee đã thổi “làn gió” mới cho sàn thời trang Việt Nam.

Theo Vietnam+