Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phúc Yên

Chiều 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Phương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền, Ủy viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Đặng Huy Hà - Chuyên viên Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hương - viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Xuân Hoà; Bùi Thị Hoàng Yến - công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Bình Tuyền đã tiếp xúc cử tri phường Phúc Yên để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, Đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri phường Phúc Yên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà Nguyễn Việt Phương trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nguyễn Văn Mạnh trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền, Ủy viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Tâm trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Chuyên viên Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đặng Huy Hà trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Lê Thị Thu Hương - viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Xuân Hoà trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Bùi Thị Hoàng Yến - công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Bình Tuyền trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 13, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Nội dung Chương trình hành động của các ứng cử viên đều nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và cam kết thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên gắn bó, sâu sát cơ sở, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, tham gia thảo luận, đề xuất những vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và địa phương.

Cử tri phường Phúc Yên bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu sẽ cụ thể hóa chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử để lắng nghe, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thuý Hường