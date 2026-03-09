Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 16

Ngày 9/3, tại các xã Mường Bi và Tân Lạc, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 16 gồm: Mường Bi, Mường Hoa, Tân Lạc, Toàn Thắng và Vân Sơn với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 16 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Hà Văn Di - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Vũ Thị Huyền Trang - Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Tân Lạc; Hà Thị Thu Uyên - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Mai Châu.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ các xã Mường Bi và Tân Lạc đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên theo quy định của pháp luật. Các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động trước cử tri, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh.

Nội dung chương trình hành động tập trung vào việc lắng nghe, tiếp thu và chuyển tải kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân tới các cơ quan chức năng; đồng thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở đó, các ứng cử viên sẽ tích cực tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp với thực tiễn, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên cũng cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn miền núi.

Thay mặt các ứng cử viên, đại diện đoàn ứng cử đã trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Thanh Ngoan - Sơn Tùng