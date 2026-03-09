Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lạc Thủy và Cao Dương

Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã Lạc Thủy và Cao Dương với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 19. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại xã Lạc Thủy.

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tại Đơn vị bầu cử số 19 có 8 ứng cử viên gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy; Hách Minh Hiếu - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lê Duy Anh - Chuyên viên Ban Công tác nông dân, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thêm - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bùi Cẩm Trang - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lạc Thủy.

Đại diện cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của cử tri.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Lạc Thủy đã thông tin tới cử tri danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định của pháp luật, đồng thời giới thiệu tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên để cử tri nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tích cực tham gia hoạt động giám sát, kịp thời truyền tải, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng. Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh sẽ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; chủ động lắng nghe ý kiến của Nhân dân, bám sát thực tiễn đời sống ở cơ sở để phản ánh trung thực, khách quan tới các cơ quan chức năng của tỉnh.

Các ứng cử viên sẽ tích cực đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân nơi ứng cử; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; kịp thời phản ánh và đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng các ngành chức năng nhằm thúc đẩy giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Thay mặt cử tri địa phương, ông Vũ Tiến Lợi - Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư số 7, xã Lạc Thủy bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và mong rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

Tại hội nghị, cử tri các xã Lạc Thủy và Cao Dương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, nhiều cử tri đã trao đổi, kiến nghị một số nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và sự phát triển của địa phương như: xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế; tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục và dịch vụ y tế cơ sở.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trò chuyện cùng cử tri tại buổi tiếp xúc.

Đại diện cho những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX thuộc Đơn vị bầu cử số 19, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời khẳng định những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động; là định hướng quan trọng trong quá trình hoạt động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau buổi tiếp xúc, cử tri xã Cao Dương tiếp tục tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để lựa chọn người xứng đáng vào cơ quan dân cử của tỉnh.

Mạnh Hùng