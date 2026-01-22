Cách làm đậu xanh rang uống mỗi sáng thải độc gan, ngủ ngon, da sáng

{title}
Nước đậu xanh rang không chỉ là thức uống giải nhiệt dân dã mà còn là “liều thuốc” tự nhiên giúp thải độc gan, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Nhờ sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa mạnh mẽ và khả năng thanh nhiệt, thức uống này giúp cải thiện làn da, hỗ trợ tiêu hóa, phục hồi năng lượng từ bên trong.
BSCKII Lê Phương, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Hà Đông cho biết, nhiều người thường lầm tưởng cảm giác uể oải, chán ăn hay mất ngủ là do áp lực tuổi tác hoặc các vấn đề tiêu hóa đơn thuần. Tuy nhiên, theo BS. Lê Phương, đây còn là những tín hiệu cảnh báo rõ rệt khi lá gan bị quá tải. Việc hiểu đúng vai trò của gan và biết cách dưỡng gan từ sớm chính là “chìa khóa vàng” để thải độc gan, bảo vệ sức khỏe tổng thể.
1. Khi "nhà máy thải độc" đình công
Gan được ví như “nhà máy thải độc” bền bỉ lọc sạch máu, loại bỏ độc tố, giúp cơ thể duy trì sự sống. Trong Đông y, gan (Can) đóng vai trò chủ chốt trong việc sơ tiết, điều hòa khí huyết và tàng huyết. Một lá gan khỏe mạnh đồng nghĩa với việc khí huyết lưu thông, giúp làn da sáng mịn và giấc ngủ sâu.
Ngược lại, khi chức năng gan suy giảm, nhiệt độc tích tụ không được đào thải sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy:
Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tỳ vị và hệ thống tiêu hóa.
2. Giá trị dinh dưỡng của đậu xanh
Về phương diện dinh dưỡng, đậu xanh là “siêu thực phẩm” thực thụ với thành phần phong phú. Trong 100 g đậu xanh chứa khoảng 24 g protein, dồi dào các acid amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp và tái tạo tế bào.
Đặc biệt, loại hạt này sở hữu hàm lượng chất xơ cao (khoảng 16 g), hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cholesterol hiệu quả. Đậu xanh còn là nguồn cung cấp vitamin nhóm B (B1, B2, B6), folate và các khoáng chất quan trọng như kali, magie, sắt, kẽm. Đáng chú ý nhất là các chất chống oxy hóa mạnh như vitexin và isovitexin, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi gốc tự do và ngăn ngừa các bệnh mạn tính.
3. Nước đậu xanh rang: Bài thuốc thanh lọc từ gốc
Thay vì tìm kiếm các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, BS. Phương gợi ý một liệu pháp tự nhiên, lành tính và dễ thực hiện ngay tại nhà là nước đậu xanh rang.
Trong y học cổ truyền, đậu xanh có vị ngọt, tính hàn, quy vào kinh Tâm và Vị. Khi được chế biến đúng cách, loại hạt này mang lại 4 công dụng vượt trội:
Thanh nhiệt, giải độc: Tiêu trừ nhiệt độc ẩn sâu trong tạng gan, cải thiện tình trạng da sạm, miệng đắng.
Lợi tiểu, tiêu thấp: Hỗ trợ bài tiết, giúp cơ thể nhẹ nhõm, loại bỏ tình trạng trì trệ.
Mát huyết, giảm viêm: Làm dịu các ổ viêm từ bên trong, giúp da dẻ mịn màng.
Bồi bổ tỳ vị: Việc rang đậu trước khi nấu giúp giảm bớt tính hàn, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn cho người dễ lạnh bụng.
4. Công thức chế biến nước đậu xanh rang thải độc gan
Để đạt hiệu quả tối ưu, mọi người có thể áp dụng công thức đơn giản sau:
Chuẩn bị: 50 g đậu xanh nguyên vỏ (rửa sạch, để ráo) và 1 lít nước lọc.
Chế biến: Rang đậu xanh dưới lửa nhỏ đến khi có mùi thơm và hạt vàng đều. Sau đó, đun sôi cùng nước trong khoảng 10 - 15 phút.
Cách dùng: Lọc lấy nước, chia uống 2 - 3 lần trong ngày (tổng lượng khoảng 500 ml - 1 lít).
BS Lê Phương lưu ý, nên uống sau bữa ăn 30 phút, tuyệt đối không uống khi đói và không nên thêm đá hoặc đường. Những người có hệ tiêu hóa yếu nên sử dụng cách ngày để cơ thể thích nghi. Việc dưỡng gan không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần một ly nước đậu xanh rang đều đặn mỗi ngày là góp phần tu dưỡng gốc rễ của khí huyết, giúp tinh thần an yên và thân thể khỏe mạnh.
TS biên soạn theo suckhoedoisong.vn
