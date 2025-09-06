Cảm niệm vu lan: Báo hiếu không có mùa

Diễn ra vào Rằm tháng 7, lễ Vu Lan mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người về bổn phận làm con, giữ đạo nghĩa hiếu thảo với bậc sinh thành, nhớ về tổ tiên, ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vào dịp này, có lẽ trong mỗi người đều có những cảm niệm sâu sắc về hai từ Vu Lan và câu chuyện chữ “hiếu” trong thời hiện đại.

Quang cảnh lễ Vu Lan tại chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu

Báo hiếu không có mùa

Theo lời một vị giảng sư, đạo hiếu đã thấm sâu vào trong mỗi người Việt Nam, khởi nguồn từ những bài học vỡ lòng về kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống và tưởng nhớ khi đã khuất. Báo hiếu là bổn phận của mỗi người con, không chỉ trong một mùa, một dịp nào đó. Đức Phật đã dạy: “Cho dù hai vai cõng cha mẹ đi giáp vòng hòn núi Tu Di, trải qua trăm ngàn kiếp cũng chưa đền đáp được ơn đức của cha mẹ”.

Những tiết mục văn nghệ có chủ đề về lòng hiếu thảo, tình cảm gia đình

Lời dạy ấy cho thấy, khi còn cơ hội, chúng ta vẫn phải tiếp tục báo hiếu, bởi công ơn cha mẹ là không thể nào đền đáp cho đủ. Tháng 7 được gọi là “mùa báo hiếu” đơn giản là để mọi người cùng nhau ôn lại, nhắc nhớ về công ơn này, gắn liền với tích truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ, một truyền thống tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Không khí buổi lễ diễn ra tôn nghiêm, cung kính

Thiết thực nhất trong hiện tại, báo hiếu là bằng những việc làm cụ thể để mang lại hạnh phúc cho cha mẹ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó có thể là cung cấp những vật dụng cần thiết bằng chính sức lực của mình làm ra, chăm sóc khi cha mẹ ốm đau, hay đơn giản chỉ là thường xuyên gọi điện, trò chuyện, vâng lời và thực hiện những tâm nguyện của người. Dù làm gì đi nữa, điều cha mẹ cần nhất không phải là của cải vật chất, mà là cái tâm hiếu thảo, tình thương yêu vô điều kiện từ những người con. Tình thương của cha mẹ dành cho con cũng vậy, không bao giờ toan tính, nên cái tâm hiếu thảo của con cái mới là điều quan trọng nhất.

Những em nhỏ được bố mẹ đưa đến lễ Vu Lan

Bên cạnh đó, báo hiếu còn là việc khuyên răn cha mẹ khi thấy họ có những việc làm sai trái, giúp họ tránh tạo ác nghiệp. Với những người trẻ đồng thời là một Phật tử, họ sẽ nhận thức được mọi hành động, lời nói, suy nghĩ đều trên lý nhân quả. Vì vậy, việc khuyên cha mẹ năng làm việc thiện, tránh việc ác là cách để cha mẹ không chỉ hạnh phúc trong hiện tại mà cả ở tương lai. Dù trong cuộc sống, vẫn có những người con bất hiếu, nhưng Phật giáo tin rằng con người luôn có phần thiện bên trong. Mỗi người đều có hạt giống hiếu thảo tiềm ẩn, chỉ cần được đánh thức, họ vẫn có thể thay đổi để tốt hơn mỗi ngày.

Các bạn nhỏ được hướng dẫn chắp tay cung kính, thể hiện sự hiếu nghĩa, lễ độ

Chữ hiếu thời hiện đại

Với chị Lê Thị Thúy Nga, ở khu Minh Hà 1, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, Vu Lan không chỉ là một mùa lễ mà còn là dịp để gia đình chị gắn kết, cùng nhau hướng về nguồn cội. Chị tâm sự với ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Năm nào, tôi cũng đưa các con đến chùa vào dịp này. Tôi mong các con được nghe giảng, được chia sẻ những câu chuyện về công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Từ đó, các con có tấm lòng hiếu thảo, sống tình nghĩa hơn". Từng câu chuyện, từng lời giảng giải về đạo hiếu đã gieo vào lòng những đứa trẻ hạt mầm nhân ái, để chúng hiểu rằng yêu thương và biết ơn không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình.

Ba mẹ con chị Lê Thị Thúy Nga tham dự lễ Vu Lan

Những cảm niệm về chữ hiếu không chỉ là câu chuyện của người lớn. Em Nguyễn Minh Tiến, 15 tuổi, ở phường Việt Trì, với vẻ mặt đầy chân thành, bộc bạch: "Vu Lan là dịp để con được lên chùa cầu bình an, mong cha mẹ sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe. Con rất muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ". Lời nói mộc mạc của cậu bé thể hiện một cách giản dị về tình yêu thương, sự biết ơn dành cho bậc sinh thành. Đó là tấm lòng hiếu thảo, là sự trân trọng những phút giây bên gia đình mà không cần phải chờ đợi đến những dịp lễ lớn.

Lời giảng của các sư thầy, lời bộc bạch của người dân, Phật tử đã chạm đến trái tim của những người tham dự buổi lễ

Như vậy, “Báo hiếu không có mùa” không chỉ là một triết lý mà còn là một lối sống. Dù là những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày, từ một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, hay đơn giản chỉ là nghe lời, hiếu thảo... thì mỗi hành động đều là sự biết ơn và tình yêu thương vô bờ bến. Lễ Vu Lan có thể qua đi, nhưng đạo hiếu thì còn mãi, len lỏi và thấm nhuần trong từng hơi thở của cuộc sống.

Thùy Trang