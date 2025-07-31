Campuchia thúc đẩy các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan

{title}
{publish}
{head}
Trong ngày 30/7, Campuchia tiếp tục thúc đẩy một loạt các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Thái Lan hôm 28/7 nhằm giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata cho biết, trong ngày 30/7, một phái đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài, tùy viên quân sự và các bên liên quan đến từ 13 quốc gia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Rath Dararath dẫn đầu đã đến thăm biên giới Campuchia – Thái Lan để trực tiếp quan sát tình hình, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata
Trung tướng Maly Socheata cũng nhấn mạnh việc lệnh ngừng bắn đã được thực hiện một cách hiệu quả và hòa bình; quân đội Campuchia và Thái Lan đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong việc tuân thủ các điều khoản đã được thống nhất tại cuộc họp của các chỉ huy quân sự khu vực sáng 29/7 về điều chỉnh lực lượng sau ngừng bắn. Bà Maly Socheata xác nhận 2 nhóm giám sát do Malaysia dẫn đầu đã được triển khai. Một nhóm đóng tại Campuchia và nhóm còn lại đóng tại Thái Lan, mỗi nhóm do các tùy viên quân sự cấp cao của Malaysia thường trú tại các quốc gia tương ứng dẫn đầu.
Các đoàn giám sát do Malaysia – Chủ tịch ASEAN năm 2025 – khởi xướng nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được hồi đầu tuần. Các nhóm quan sát, được thành lập theo thỏa thuận của Campuchia và Thái Lan, đã được triển khai như một phần của cơ chế giám sát ngừng bắn mới được thiết lập để xác minh việc tuân thủ và xây dựng lòng tin lẫn nhau.
Bộ Quốc phòng Campuchia cũng xác nhận kế hoạch về việc Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tea Seiha, sẽ cùng với người đồng cấp Thái Lan đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Biên giới chung giữa hai nước tại Campuchia vào ngày 4/8 tới. Đây cũng là một điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn hôm 28/7, bao gồm chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động thù địch, không huy động hoặc triển khai thêm quân, quân đội hai nước phải giữ nguyên vị trí kể từ nửa đêm 28/7, khôi phục các kênh liên lạc ở mọi cấp giữa hai nước.
Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục kêu gọi Campuchia và Thái Lan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trong đó, Liên Hợp Quốc ngày 30/7 đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình. Truyền thông Campuchia dẫn tuyên bố của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Volker Turk, nhấn mạnh: “Thỏa thuận quan trọng này cần được hai bên tôn trọng đầy đủ và thiện chí, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang tiếp tục nhằm giải quyết tận gốc rễ xung đột”.
Nguồn vov.vn
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Sóng thần ập vào bờ biển loạt nước giáp Thái Bình Dương, sau khi xảy ra trận động đất 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.
Nga đã cơ bản đạt được những thành quả lớn trong xung đột vũ trang với Ukraine hơn 3 năm qua. Nếu tiếp tục kéo dài xung đột này, Nga có thể bị tổn thất lớn và đánh mất lợi thế...
Áp lực đòi Thủ tướng Nhật Bản từ chức tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, khiến tình hình chính trường nước này ngày càng nóng lên với những yếu tố khó lường, không chỉ đối với cá nhân...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khoảng 200 quốc gia sẽ sớm nhận được thư từ phía Mỹ thông báo về mức thuế dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu sang nước này.
Việc Iran lên kế hoạch từ bỏ GPS là một trong những dấu hiệu rõ ràng về cuộc “Chiến tranh Lạnh công nghệ” đang đến gần.