Campuchia thúc đẩy các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan

Trong ngày 30/7, Campuchia tiếp tục thúc đẩy một loạt các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Thái Lan hôm 28/7 nhằm giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata cho biết, trong ngày 30/7, một phái đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài, tùy viên quân sự và các bên liên quan đến từ 13 quốc gia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Rath Dararath dẫn đầu đã đến thăm biên giới Campuchia – Thái Lan để trực tiếp quan sát tình hình, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata

Trung tướng Maly Socheata cũng nhấn mạnh việc lệnh ngừng bắn đã được thực hiện một cách hiệu quả và hòa bình; quân đội Campuchia và Thái Lan đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong việc tuân thủ các điều khoản đã được thống nhất tại cuộc họp của các chỉ huy quân sự khu vực sáng 29/7 về điều chỉnh lực lượng sau ngừng bắn. Bà Maly Socheata xác nhận 2 nhóm giám sát do Malaysia dẫn đầu đã được triển khai. Một nhóm đóng tại Campuchia và nhóm còn lại đóng tại Thái Lan, mỗi nhóm do các tùy viên quân sự cấp cao của Malaysia thường trú tại các quốc gia tương ứng dẫn đầu.

Các đoàn giám sát do Malaysia – Chủ tịch ASEAN năm 2025 – khởi xướng nhằm đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được hồi đầu tuần. Các nhóm quan sát, được thành lập theo thỏa thuận của Campuchia và Thái Lan, đã được triển khai như một phần của cơ chế giám sát ngừng bắn mới được thiết lập để xác minh việc tuân thủ và xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng xác nhận kế hoạch về việc Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Tea Seiha, sẽ cùng với người đồng cấp Thái Lan đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Biên giới chung giữa hai nước tại Campuchia vào ngày 4/8 tới. Đây cũng là một điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn hôm 28/7, bao gồm chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động thù địch, không huy động hoặc triển khai thêm quân, quân đội hai nước phải giữ nguyên vị trí kể từ nửa đêm 28/7, khôi phục các kênh liên lạc ở mọi cấp giữa hai nước.

Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục kêu gọi Campuchia và Thái Lan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trong đó, Liên Hợp Quốc ngày 30/7 đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình. Truyền thông Campuchia dẫn tuyên bố của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Volker Turk, nhấn mạnh: “Thỏa thuận quan trọng này cần được hai bên tôn trọng đầy đủ và thiện chí, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang tiếp tục nhằm giải quyết tận gốc rễ xung đột”.

Nguồn vov.vn