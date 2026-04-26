Campuchia trục xuất hàng nghìn người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến

Trong 9 tháng gần đây, lực lượng chức năng Campuchia đã ra quân triệt phá hơn 250 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, trục xuất 13.039 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Chính quyền Đô thành Phnom Penh phối hợp cùng các cơ quan hữu quan triệt phá nhiều địa điểm được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến tại các quận trung tâm thủ đô Phnom Penh, bắt giữ hàng trăm nghi phạm, tịch thu nhiều vật chứng.

Từ năm 2025 đến trung tuần tháng 4/2026, lực lượng chức năng Campuchia đã trục xuất 13.039 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, cùng hàng trăm nghìn công dân nước ngoài tự nguyện rời Campuchia.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo báo chí ngày 24/4 của Đơn vị phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho biết trong 9 tháng gần đây, từ tháng 7/2025 đến trung tuần tháng 4/2026, lực lượng chức năng các cấp tại thủ đô Phnom Penh và các địa phương trong cả nước đã ra quân triệt phá hơn 250 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, trong đó có 91 sòng bạc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã hoàn thành hồ sơ, chuyển 112 vụ việc sang tòa án, liên quan hơn 1.000 nghi phạm, bao gồm công dân Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Campuchia.

Thông cáo báo chí có tiêu đề “Quyết tâm và hoạt động cụ thể của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong cuộc chiến chống lừa đảo sử dụng công nghệ cao” nêu rõ tính từ đầu năm 2025 đến ngày 19/4/2026, lực lượng chức năng đã thực hiện quy trình thủ tục trục xuất 13.039 người nước ngoài thuộc 33 quốc tịch liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó có 1.509 đối tượng là nữ giới.

Cùng quãng thời gian này, có 241.888 người nước ngoài đã tự nguyện rời Campuchia, bao gồm công dân Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan.

Lực lượng chức năng tỉnh Banteay Meanchey đột kích tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet, bắt giữ hơn 270 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thể hiện ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao độ, cùng nhiều hoạt động cụ thể trong công tác trấn áp các loại hình tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet đã ban hành chỉ thị nghiêm khắc yêu cầu các quan chức thuộc quyền và lực lượng liên quan tiếp tục triển khai trấn áp tận gốc rễ các đường dây đảo trực tuyến, với tinh thần không nương tay, không dung thứ và không có ngoại lệ.

Trên tinh thần đó, mục tiêu chiến lược của chính phủ Hoàng gia Campuchia không dừng lại ở việc trấn áp các vụ việc cụ thể, mà hướng tới triệt phá toàn bộ mạng lưới tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, triệt tiêu năng lực hoạt động, cắt đứt nguồn tài chính và đóng cửa mọi hoạt động liên quan, nhằm kết thúc vấn đề này về lâu dài.

Thông cáo báo chí cho biết để hỗ trợ hiệu quả và đồng bộ cuộc chiến chống hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thiết lập nhiều khuôn khổ pháp lý và chế tài, nhằm đảm bảo công tác triển khai của cơ quan chức năng diễn ra đúng quy trình, cùng nhóm văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác chống lừa đảo sử dụng công nghệ cao đã được chính phủ ban hành.

Trong số này, có Luật phòng chống lừa đảo sử dụng công nghệ cao, với mục tiêu chính là lấp đầy khoảng trống pháp lý, bằng cách xác định 5 tội danh hình sự mới, cũng như tăng nặng hình phạt nhằm đảm bảo hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao không quay trở lại.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hoàng gia Campuchia còn ban hành chỉ thị về chiến dịch quét sạch hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao, Nghị định về kiểm soát an ninh an toàn cơ sở lưu trú tập trung và tuyên bố liên bộ về quy trình thủ tục xử phạt đối với chủ sở hữu hay người quản lý các cơ sở lưu trú tập trung.

Một thống kê cho thấy trong gần 3 tuần đầu tháng này, từ ngày 03-20/4, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 2.696 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, xử lý 21.159 đối tượng liên quan. Trong đó, ghi nhận 1.045 tụ điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương khác như tỉnh Takeo (1.108 tụ điểm), Kratie (345), Preah Sihanouk (83), Banteay Meanchey (56), Kampong Cham (37), Mondulkiri (12), Oddar Meanchey (5), Kandal (3), Siem Reap (1) và Ratanakiri (1).

Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng đang siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú tập trung, bao gồm khách sạn, chung cư, khu đô thị và các loại hình cơ sở tương tự, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để che giấu hoạt động phạm pháp.

Một tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet.

Theo quy định mới ban hành từ đầu năm 2026, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt tiền ở mức cao và xử lý hình sự trong trường hợp nghiêm trọng.

Campuchia đã triển khai xử phạt chủ sở hữu các cơ sở lưu trú dành cho người nước ngoài không khai báo thông tin, trên cơ sở nghị định ban hành vào đầu năm về quản lý an ninh an toàn cơ sở lưu trú tập trung. Theo đó, chủ sở hữu hay người quản lý cơ sở lưu trú tập trung có hành vi cố tình che giấu, cho phép người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Campuchia cư trú tại cơ sở của mình sẽ bị phạt tiền với mức phạt 4 triệu riel/khách (khoảng 26,3 triệu đồng), chưa kể các hình phạt hình sự khác theo quy định hiện hành.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak, trong 4 tháng triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm theo nghị định về quản lý an ninh an toàn cơ sở lưu trú tập trung, lực lượng chức năng Campuchia đã xử lý vi phạm với tổng số tiền xử phạt lên tới 1.744.000.000 riel (khoảng 11,5 tỷ VNĐ) đối với các chủ sở hữu và đối tượng liên quan.

Trong số này, số vụ xử phạt trên địa bàn Phnom Penh cao nhất với số tiền xử phạt lên tới 956 triệu riel, tiếp theo là tỉnh Preah Sihanouk (668 triệu riel), tỉnh Kandal (60 triệu riel), tỉnh Mondulkiri (20 triệu riel) và tỉnh Siem Reap (16 triệu riel).

