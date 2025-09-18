Cán bộ nghỉ việc do tinh gọn bộ máy có thể nhận 24 tháng lương

Từ ngày 17/9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính có thể được trợ cấp một lần tối đa 24 tháng lương.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 07/2025 về chế độ với người chịu tác động do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Nghị quyết áp dụng cho nhiều nhóm, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu; cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bệnh binh; người làm việc theo hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025; cùng cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng.

Với nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, nếu nghỉ việc ngay do tinh gọn bộ máy sẽ được hưởng lương hưu theo quy định, đồng thời nhận trợ cấp một lần. Người còn thời gian công tác tối đa 15 tháng sẽ được hưởng 15 tháng lương; trên 15 tháng thì được cộng thêm 0,5 tháng lương cho mỗi tháng từ tháng thứ 16 trở đi, nhưng tổng mức không quá 24 tháng lương.

Nhóm cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh khi nghỉ ngay cũng được hưởng chế độ tương tự, tính từ thời điểm đủ tuổi hưu hoặc bắt đầu hưởng các chế độ nêu trên đến thời điểm nghỉ việc, mức tối đa cũng không quá 24 tháng lương.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Với người lao động theo hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập, nếu tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo quy định tại Nghị định 178 (sửa đổi tại Nghị định 67). Trường hợp đã đủ tuổi hưu thì hưởng chính sách như cán bộ, công chức.

Người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, huyện trước ngày 1/7/2025 khi nghỉ ngay sẽ được địa phương chi trả trợ cấp một lần, mức tối đa 24 tháng lương hoặc thù lao hiện hưởng. Họ đồng thời được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, cùng với bảo hiểm thất nghiệp.

Riêng cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo hợp đồng trước ngày 15/1/2019 sẽ được tính toán trợ cấp dựa vào số năm còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Nếu dưới hai năm, mức hưởng là 0,8 tháng lương nhân với số tháng nghỉ sớm. Nếu từ hai đến 5 năm, ngoài khoản này còn có trợ cấp 4 tháng lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi và 3 tháng lương cho 15 năm đầu công tác, từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm thêm 0,5 tháng lương. Người có thời gian còn trên năm đến 10 năm trước tuổi hưu sẽ được hưởng 0,7 tháng lương nhân với số tháng nghỉ sớm, kèm theo các chế độ như trên.

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, cán bộ công đoàn sẽ được hưởng chính sách thôi việc, gồm trợ cấp một lần bằng 0,6 tháng lương cho mỗi tháng tính trợ cấp, thêm 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác, được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội và hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu đã đủ tuổi hưu thì họ hưởng chế độ tương tự nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đủ tuổi hưu.

