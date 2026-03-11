Văn hóa - Xã hội
Cảnh báo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh liên tục nhận được phản ánh từ cán bộ, viên chức, người nghỉ hưu, người lao động và người dân trên địa bàn về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ, viên chức trong hệ thống BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cảnh báo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Theo phản ánh, các đối tượng gọi điện thoại cho người dân, yêu cầu mang căn cước công dân (CCCD) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để tích hợp thông tin thẻ BHYT điện tử vào ứng dụng định danh điện tử VNeID; đồng thời đề nghị cung cấp số CCCD hoặc gửi hình ảnh CCCD nhằm “đồng bộ dữ liệu”. Thậm chí, một số đối tượng còn tạo tài khoản Facebook giả mạo cán bộ cơ quan BHXH để tiếp cận người dân, thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, BHXH tỉnh đã phát đi cảnh báo đặc biệt ở mức cao nhất, đồng thời khẳng định: BHXH tỉnh và BHXH cơ sở không có chủ trương yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, tin nhắn hoặc các hình thức trực tuyến khác; đồng thời không thu bất kỳ khoản phí nào khi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT. BHXH tỉnh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người lao động và người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT qua các kênh thông tin chính thống của cơ quan BHXH; theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người dân cũng cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng, không kết bạn Zalo với người lạ, không bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho các đối tượng không xác định để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.BHXH tỉnh cho biết, các kênh cung cấp thông tin chính thức về chính sách, pháp luật cũng như tư vấn, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT gồm:

Nội dung công văn của BHXH tỉnh

Hiền Mai


