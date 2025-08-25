Cảnh báo mưa lớn khu vực tỉnh Phú Thọ do ảnh hưởng bão số 5

Chiều 25/8, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ thông tin về cơn bão số 5 và dự báo ảnh hưởng đến khu vực tỉnh.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Khu vực làng chài, phường Hoà Bình luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển khi ảnh hưởng mưa bão lớn.

Do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có gió mạnh cấp 3-4. Từ ngày 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến tại khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh, gồm các điểm dự báo: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh Ba, Đoan Hùng, Phong Châu, Phù Ninh, Tam Nông, Lâm Thao, Việt Trì, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực phía Tây và Tây Nam tỉnh, gồm các điểm dự báo: Tân Sơn, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Minh Đài, Yên Lập, Hòa Bình, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, Kim Bôi, Cao Phong, Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông, gây trơn trượt, tiềm ẩn tai nạn giao thông; có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, ngập úng tại khu dân cư; ngập úng cây trồng, đất bão hoà làm đổ hoa màu.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh có thể làm gẫy đổ cây, hư hại nhà, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, mưa lớn liên tục dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Người dân cần chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Cẩm Lệ