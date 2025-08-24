Cảnh báo nguy cơ viêm tụy cấp do lạm dụng rượu bia – Câu chuyện từ một ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

{title}
Vừa qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận người bệnh N.V.C (47 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, bụng chướng nhiều... và được chẩn đoán viêm tụy cấp.
Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống rượu mỗi ngày từ 300-500ml.
Sau khi bác sĩ tiến hành thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy tuyến tụy to, có thâm nhiễm viêm, chỉ số men Amylase vượt ngưỡng rất cao. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và xác định người bệnh mắc viêm tụy cấp, chỉ định đặt sonde dạ dày và đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm.
Bác sĩ Hà Thế Linh thăm khám người bệnh N.V.C
Sau 4 ngày điều trị tích cực bằng truyền dịch, dùng kháng sinh, các thuốc hỗ trợ, tình trạng người bệnh đã ổn định, đỡ đau bụng và có thể ăn uống trở lại.
Bác sĩ Hà Thế Linh – người điều trị trực tiếp cho người bệnh N.V.C cho biết: “Viêm tụy cấp là bệnh lý rất nguy hiểm, nguyên nhân thường gặp là lạm dụng rượu bia, tăng mỡ máu, sỏi đường mật, tắc nghẽn đường mật... và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Trường hợp của người bệnh N.V.C may mắn nhập viện sớm, nếu chậm trễ có thể dẫn tới suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao.”
Theo chia sẻ của gia đình, người bệnh N.V.C là thợ xây. Từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày. Việc sử dụng rượu, bia lâu dài là yếu tố nguy cơ lớn gây viêm tụy cấp.
Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa việc uống rượu, bia để bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi sau khi sử dụng rượu, bia,... cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Viêm tụy cấp nếu phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả, nhưng nếu để muộn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Người dân khi gặp các vấn đề về sức khỏe cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:
Khoa Cấp cứu: 0210 6254 117
Tổng đài tư vấn khám chữa bệnh (miễn phí cước cuộc gọi): 1800 888 989 để được tư vấn trực tiếp bởi các Chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Nguồn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
