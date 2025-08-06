Cảnh giác với đối tượng mạo danh cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo

Mới đây, qua phản ảnh của người nộp thuế (NNT), tại địa bàn tỉnh Phú Thọ một số đối tượng mạo danh Thuế tỉnh Phú Thọ, Thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ để gửi giấy mời NNT đến trụ sở cơ quan thuế triển khai định danh điện tử cho hộ kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế GTGT năm 2025.

Theo đó, các đối tượng đề nghị NNT khi đi mang theo căn cước công dân gắn chip, giấy phép đăng ký kinh doanh, điện thoại di động thông minh có kết nối internet, sim chính chủ, NNT có thắc mắc cần hỗ trợ thì liên hệ qua số điện thoại đã được các đối tượng định sẵn...

Cũng liên quan đến hiện tượng trên, trước đó, Thuế tỉnh Phú Thọ, các phòng chức năng, các Thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã nhận được phản ánh của nhiều NNT trên địa bàn tỉnh về hiện tượng có một số đối tượng gọi điện trực tiếp cho NNT tự xưng danh là công chức ngành Thuế tỉnh đề nghị được hỗ trợ cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế trên máy tính, điện thoại di động và các thiết bị có nối mạng khác của NNT; mời NNT đến cơ quan thuế để làm việc, hướng dẫn kê khai miễn, giảm tiền thuế trên điện thoại; mời tập huấn, bán tài liệu, sổ sách; yêu cầu NNT cung cấp một số nội dung như: Tài khoản truy cập ứng dụng nộp thế qua eTax Mobile, mã số thuế,...

Mục đích của các đối tượng trên là nhằm chiếm đoạt các tài khoản mạng, tài khoản ngân hàng của NNT và chiếm đoạt tài sản, tiền của NNT, trục lợi bất chính.

Thuế tỉnh Phú Thọ, các Phòng chức năng và Thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ khẳng định: Những hiện tượng, sự việc nêu trên đều là mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế, công chức thuế để lừa đảo NNT với mưu đồ trục lợi.

Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị NNT nếu phát hiện thấy các trường hợp mạo danh, giả danh, tự xưng hoặc nghi ngờ giả danh, mạo danh, tự xưng là cơ quan thuế, công chức thuế để thực hiện các sự việc trên thì: Lưu lại các bằng chứng để xác thực như các clip ghi âm, ghi hình cuộc gọi; đồng thời, liên hệ với cơ quan thuế, công chức thuế hỗ trợ trực tiếp để được xác thực, xử lý kịp thời.

NNT phản ánh về Thuế tỉnh Phú Thọ qua số điện thoại đường dây nóng: 0983007928 để được giải đáp và quyết quyết kịp thời.

Lưu ý: Để giúp NNT nhận biết và xác định được cơ quan quản lý thuế và công chức thuế hỗ trợ, tránh tình trạng nhầm lẫn giữa đối tượng mao danh, giả danh với cơ quan thuế, công chức thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ đã liên tục cập nhật và công khai số điện thoại đường dây nóng (0983007928) và thực hiện công khai: Danh sách công chức theo dõi hỗ trợ DN, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; bộ phận tiếp nhận, giải quyết, xử lý và trả kết quả TTHC; bộ phận tiếp nhận các thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trên của các Phòng chức năng, Thuế cơ sở thuộc và trực thuộc Thuế tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn. Đề nghị NNT truy cập, tìm hiểu, nắm bắt thông tin, liên hệ, trao đổi, phản ánh với cơ quan thuế, công chức thuế trong mọi tình huống, công việc.

NNT có thể trình báo với cơ quan công an về các hành vi lừa đảo nêu trên để được phối hợp xử lý.

Thuế tỉnh Phú Thọ rất mong được đồng hành cùng NNT trong thực thi chính sách, pháp luật về thuế.

Văn Học